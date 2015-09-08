8-12 сентября в Казани состоится Международный музейный форум, приуроченный к 120-летию Национального музея Республики Татарстан.
Несмотря на мобильность и активное развитие музеи вновь должны доказывать и подтверждать свою эффективность и полезность обществу, сохраняя и продвигая общекультурные ценности, идеи гуманизма и толерантности.
Большое количество заявленных участников показывает интерес к форуму не только в России, но и специалистов ближнего и дальнего зарубежья. На пленарном заседании, которое пройдет 8 сентября в ГТРК «Корстон-Казань», будут обозначены проблемы, имеющие особую значимость и актуальность для современного развития музеев.
Среди ключевых докладчиков - хорошо известные специалисты в международном музейном сообществе: Владимир Толстой (Москва), Михаэль Хенкер (Мюнхен), Эндрю Эрскин (Лондон), Бьорн Стенверс (Амстердам).
Особое внимание будет уделено перспективам развития и роли музеев в экономике регионов, ключевым показателям эффективности и маркетинговым технологиям, новым подходам к работе во всех направлениях деятельности.
На площадках форума будут проходить секционные заседания, круглые столы, семинары и презентации, состоятся X-я рабочая встреча Ассоциации музеев музыкальной культуры и Горьковские чтения, посвященные 75-летию Литературно-мемориального музея А.М. Горького. Деловая программа включает знакомство с новыми экспозициями музеев Казани, Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника и музея «Остров-град Свияжск», деятельностью республиканского фонда «Возрождение».
Культурная программа позволит через музейные маршруты представить историко-культурные традиции народов республики, наследие знаменитых уроженцев - Г. Тукая и Г. Державина, М. Горького и Ф. Шаляпина, роль музеев в формировании положительного имиджа и брендов Татарстана.
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