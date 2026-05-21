Online-конференция с Дмитрием Брагиным, российским автогонщиком, пилотом команды «ТАИФМоторспорт»

21 мая в 14:00 на вопросы редакции интернет-газеты «Реальное время» ответит Дмитрий Брагин — российский автогонщик, мастер спорта международного класса, один из самых титулованных автоспортсменов страны, пилот команды «ТАИФМоторспорт».

Тезисы к беседе:

Старт сезона: как прошел первый этап серии СМП РСКГ для команды и для самого Брагина?

Новый партнер: почему в «ТАИФМоторспорт» перешел Максим Солдатов и как он удивил вице-чемпиона в квалификации?

Жесткий формат: чем запомнился первый этап и какие сюрпризы готовит второй на Moscow Raceway?

12-часовой марафон: будут ли Брагин и Солдатов на треке, или останутся зрителями?

Приглашение болельщикам: что Дмитрий скажет поклонникам кольцевых гонок и автоспорта?

— Начался летний сезон. Уже стартовал сезон. Как сложился первый этап для команды?

— Мы проделали работу в межсезонье: я выступал на автомобиле новой генерации с 2024 года, и предыдущие два сезона мы были в поиске оптимальных настроек, регулировок этого автомобиля. Потому что он непростой, и из-за того, что в первом сезоне у нас с Михаилом Симоновым были разные автомобили, не хватало общей обратной связи. В 2025-м мы оборудовали оба автомобиля в последнюю спецификацию, но и там был подводный камень: надо было «разгонять» нового напарника Петра Плотникова, работать над пилотированием поэтому не получалось уделить больше внимания машине и настроить ее оптимально. Пока мы разгонялись, соперники уже успевали ускориться, и за ними было не угнаться. Подходя к этому сезону, мы сделали выводы, провели работу, получили поддержку от нашего руководителя Тимура Шигабутдинова. Я считаю, все это было не зря, и наша скорость, которая была продемонстрирована на первом этапе, я считаю, была удовлетворительной. Практически все получилось.

— В этом году у вас опять новый напарник — Максим Солдатов. Как было принято это решение?

— В конце прошлого сезона в Грозном после российской серии кольцевой гонки проходило соревнование «Ахмат Рейс», где я должен был выступать с местным пилотом Ахмадом Ибрагимовым, но он был после болезни. И мне предоставили возможность найти себе напарника на эту гонку, чтобы заменить Ахмада. Я выдвинул кандидатуру Максима Солдатова, никто не был против. Это был некий экзамен для него на то, как он проявит себя в классе «туринг». У него уже был опыт участия в этом классе несколько лет назад, но автомобиль несколько не соответствовал его скорости, и поэтому он даже сезон не закончил. Результаты были очень низкие, и они перестали соревноваться в этом классе. Проведя в младшем классе под моим руководством два сезона, он показал себя с очень хорошей стороны. Также он принимал участие в ледовых гонках. Это целеустремленный человек, который все свое время уделяет автогонкам, изучает правила, техническую составляющую. Это о многом говорит. Он полностью погружен в гонки и нацелен на максимальный результат.

— Коллеги говорят, что Максиму удалось удивить вице-чемпиона Смоляра. Чем ему удалось удивить?

— Чуть не получилось — Максим в квалификации был вторым. С другой стороны, это был для него дебют — он испытывал волнение. Ведь ставки на первом этапе очень высоки. Он неплохо с этим справился, но я считаю, что могло быть лучше. Потенциал, заложенный на тренировках и практике, говорил о том, что он должен был проехать еще быстрее.



Следующий московский этап будет в октябре, заключительный в этом сезоне. А 12 — 14 июня будет этап у нас в Казани. А вот третий этап, который должен состояться на Смоленском кольце, пока, по неофициальной информации, остается под вопросом. Возможно, этап будет перенесен на другой автодром.

— Первый этап проходил жестко, по общему ощущению. А у вас какие ощущения?

— Я бы не сказал о какой-то жесткости. Да, были моменты с нарушением правил, и за это понесли наказание — например, Рустам Фатхутдинов в конце первой гонки меня обогнал не по правилам, я вылетел за пределы трассы. У нас с ним борьба была за третье место, и в конце гонки судьи выяснили все обстоятельства случившегося, посмотрели все камеры с автомобилей (потому что эпизод не попал в трансляцию и из-за этого было отложено судейское решение), и он получил пенализацию.

А во второй гонке несколько участников понесли жесткие наказания, которые повлияют на дальнейшую борьбу. Иван Чубаров получил временную пенализацию за столкновение со Смоляром. Также два наказания получил Захар Слуцкий, который выиграл вторую гонку, но был наказан штрафными баллами на перспективу за два инцидента с Михаилом Симоновым — на старте и на втором круге. Позиций в гонке он не потерял, но наказания весомые. Я считаю, что в перспективе еще одно замечание — и он пропустит гонку. Потому что замечания имеют накопительный эффект на сезон. Если он еще раз позволит себе такие действия, то вынужден будет пропустить еще одну гонку.

— Следующая гонка пройдет на Казань Ринге. Каковы особенности трасс в Казани и в других городах?

— Сложность каждой трассы заключается в ее конфигурации. Потому что нужно знать все ее нюансы. Хоть мы и ездим каждый день по одним и тем же трассам, но каждый год появляются нюансы. Смена климата идет, и после зимы возможна деформация почвы, из-за которой меняется дорожное полотно. Где-то она прогибается, где-то появляется колейность. Не так явно, как на дорогах общего пользования, но есть. Где-то сцепление с дорогой улучшается, где-то наоборот.

По телевизору совсем не передать, что происходит с автомобилем, когда шина уже не держит. Ты смотришь и думаешь: «Ну что же происходит, почему ты перестал бороться?» А это шина не дает сцепления с дорогой и не позволяет уже вести борьбы. Во второй половине гонки такое обычно происходит.

На некоторых трассах это очень сильно влияет — колесо очень быстро деградирует, а на некоторых нет. Например, трасса «Игора драйв» подготовлена под «Формулу 1», там длинные прямые, и шина может остывать. А на Казань ринге третий скоростной сектор сильно нагружает шину, причем на спуске, поэтому шина сильнее деградирует. Более щадящая к шине трасса в Нижнем Новгороде. Там и само полотно более скользящее, нет «держака», но к шине трасса лояльна. Расход шин там сильно меньше, чем в Казани. На Смоленском кольце более абразивный асфальт, там шина деградирует сильнее, показывая сильную разницу в темпе уже на третьем круге. Это не из-за пилота происходит.

— Говорят, что в плане управляемости казанская трасса одна из самых коварных. Это так?

— Так спроектирована трасса. Это элемент сложности трассы, потому что права на ошибку вылета там нет. Особенно когда заезд идет в дождь, нужна мегаконцентрация и четкость в торможении. Потому что если колеса на торможении блокируется, то автомобиль повернуть не сможет. И если вовремя не отпустить педаль тормоза, то можно покинуть гоночное полотно, а гравийная ловушка не позволит автомобилю выехать. Для этого они там и сделаны, чтобы резко загасить скорость и не получить травм. В этом состоит коварство этой трассы. Ну и скорости на ней очень большие.

— Есть ли у вас опыт участия в гоночных марафонах? 12-часовая московская гонка, например?

— В эти выходные он стартует. Это самая долгая будет гонка в истории в России, до этого были 6-часовые. Марафонские гонки — это интересно. Потому что там очень сильно работает именно стратегия, тактика, не только чистая скорость. Понятно, что скорость нужна, но она, в отличие от спринтерских гонок, не первична. Марафонские гонки в России длятся от 4 часов, плюс едет два — три пилота. И это единый механизм нужно поддерживать единым. Все должно быть четко. Каждый должен знать, что делать в той или иной ситуации. Не допустить ошибок на пит-стопах (смена пилота, дозаправка, смена шин). Приведу пример: все знают четырехкратного чемпиона мира Макса Ферштапена. Он сейчас увлекается марафонскими гонками. И как бы это ни звучало, какой бы он ни был великий, но команда у них на очередном марафоне ошиблась. Использовала несколько дополнительных шин, которые нельзя по регламенту. Финишировали они едва ли не первыми, но их дисквалифицировали за это нарушение. Казалось бы, на таком уровне таких непредсказуемых ошибок не бывает. Но ошибаются даже великие. Надо, чтобы каждый знал, что делает, знал правила. Это сильно сложнее по работе, чем спринтерские гонки. Но это очень интересно.

Нам дают возможность ехать в Грозном — как раз на Ахмат Рейс после спринта мы принимаем участие в четырехчасовой гонке. Едем там вдвоем, и я там уже участвовал. Правда, не на полном расписании в сезоне, но очень хотел бы и на полном расписании. В этом году Грозный будет в сентябре. Шестой этап чемпионата России в спринтерских гонках и Эндуранс — четырехчасовая гонка.



