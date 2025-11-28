28 ноя 2025

Online-конференция с Владиславом Кочетковым, председателем правления финансовой группы «Финам»

28 ноября в 12:30 гостем online-конференции «Реального времени» станет Владислав Кочетков, Председатель правления финансовой группы «Финам»

Вопросы к обсуждению:

  • Насколько 2025 год оправдал ожидания с точки зрения движения российской экономики?
  • На ВЭФ глава Сбербанка Герман Греф сказал журналистам, что российская экономика вошла по итогам полугодия в «техническую стагнацию». Что это означает, и где российская экономика, по Вашему мнению, будет по итогам года?
  • Что будет с инфляцией дальше? Центральный банк держал высокую ставку, чтобы побороть инфляцию. Насколько это рабочая стратегия и ждать ли дальнейшего снижения «ключа»?
  • Что изменится с введением цифрового рубля?
  • Каким будет 2026 год для инвесторов: какие тренды, к чему готовимся?
  • В чем лучше всего хранить сбережения? Где сегодня самые большие доходы, если говорить о финансовых инструментах?
  • Что скажете по поводу вложений в недвижимость в ближайшие годы?
  • Что происходит с золотом, и как долго продлится бурный рост?
  • Как изменился рынок финуслуг за последние годы, на чем сейчас фокус?
  • Используете ли ваша команда ИИ в развитии финансовых услуг? Насколько он обучен выстраивать инвестиционные стратегии сегодня?

