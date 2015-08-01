Онлайн-практикум Брайана Трейси

БРАЙАН ТРЕЙСИ — крупнейший мировой авторитет в психологии успеха и достижений

Ежегодно консультирует 350 фирм и тренеров и проводит практикумы для 300 тысяч участников;

Написал более 60 книг, переведенных на 40 языков;

Признан одним из лучших консультантов по развитию личности и менеджменту в мире;

Обладает учёными степенями бакалавра и магистра в области коммерции;

Является президентом «Брайан Трейси Интернэйшнл» (штаб-квартира в Сан-Диего, Калифорния), ассоциированные члены которой расположены в 32 странах мира;

Его книга «Достижение максимума» вошла в список 50 классических книг о мотивации и лидерстве «50 Success Classics»;

Его клиенты — крупнейшие мировые корпорации: McDonnell Douglas, Arthur Andresen, Bayer, Deloitte-Touche, Hyatt Hotels, Ritz Carlton, BMW, Ford, Toyota, Nissan, Mercedes Benz.

Факторы успеха: формируем ключевые навыки

Три главных фактора, определяющих вашу жизнь сегодня. Как с их помощью достичь преимущества в карьере, бизнесе и жизни.

Навыки мышления самых успешных людей: результаты анализа 350 тысяч интервью автора за последние 25 лет. Как развить эти навыки в себе.

Почему некоторые люди и компании более успешны, чем другие? Анализ основных причин. Выявление ваших личных факторов успеха.

Производительность и продуктивность: выходим за пределы возможностей

Барьеры к высокой производительности: как и что нужно делать по-новому, чтобы достигать значимых результатов. Анализ и преодоление ваших барьеров.

Четыре навыка мышления, которые помогут вам достичь максимальной эффективности в работе. Отработка методов фокусировки мышления для достижения лучших результатов.

«Мультипликаторы», которые резко повышают эффективность в каждой из четырех ключевых областей жизни. Определение и запуск ваших личных мультипликаторов.

Ваше конкурентное преимущество: совершенствуем личность и достигаем сверхрезультатов

Определение области совершенствования и обретение конкурентного преимущества по авторской технологии Брайана Трейси.

Формирование важнейших качеств, которые помогают достичь успеха, счастья и высокой эффективности. Выработка и практическое закрепление новых качеств в структуре личности.

5 ключей к успеху и гармонии в личной жизни и бизнесе.

7 правил для успеха в 21-ом столетии.

Миссия, цель и стратегия на следующие 12 месяцев

Разработка видения, миссии и целей для себя и бизнеса. Методика постановки и достижения целей.

7 шагов к достижению максимума за следующие 12 месяцев.

Онлайн-практикум — это 8 онлайн-занятий с Брайаном Трейси раз в неделю. Каждое занятие длится один час, в конце спикер дает вам домашнее задание.

Домашние задания обязательны! Их проверяет профессиональная команда Брайана Трейси, отправляет на доработку или ставит зачет. Без зачета мы не допустим вас к следующему уроку.

Сертификат получат только те, кто прошел полный курс и получил зачет по каждому заданию.

Обучение проходит на английском языке с синхронным переводом на русский.

Подробная информация на официальном сайте