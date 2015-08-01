Онлайн-практикум Брайана Трейси

БРАЙАН ТРЕЙСИ — крупнейший мировой авторитет в психологии успеха и достижений
Факторы успеха: формируем ключевые навыки
Три главных фактора, определяющих вашу жизнь сегодня. Как с их помощью достичь преимущества в карьере, бизнесе и жизни.
Навыки мышления самых успешных людей: результаты анализа 350 тысяч интервью автора за последние 25 лет. Как развить эти навыки в себе.
Почему некоторые люди и компании более успешны, чем другие? Анализ основных причин. Выявление ваших личных факторов успеха.
Производительность и продуктивность: выходим за пределы возможностей
Барьеры к высокой производительности: как и что нужно делать по-новому, чтобы достигать значимых результатов. Анализ и преодоление ваших барьеров.
Четыре навыка мышления, которые помогут вам достичь максимальной эффективности в работе. Отработка методов фокусировки мышления для достижения лучших результатов.
«Мультипликаторы», которые резко повышают эффективность в каждой из четырех ключевых областей жизни. Определение и запуск ваших личных мультипликаторов.
Ваше конкурентное преимущество: совершенствуем личность и достигаем сверхрезультатов
Определение области совершенствования и обретение конкурентного преимущества по авторской технологии Брайана Трейси.
Формирование важнейших качеств, которые помогают достичь успеха, счастья и высокой эффективности. Выработка и практическое закрепление новых качеств в структуре личности.
5 ключей к успеху и гармонии в личной жизни и бизнесе.
7 правил для успеха в 21-ом столетии.
Миссия, цель и стратегия на следующие 12 месяцев
Разработка видения, миссии и целей для себя и бизнеса. Методика постановки и достижения целей.
7 шагов к достижению максимума за следующие 12 месяцев.
Онлайн-практикум — это 8 онлайн-занятий с Брайаном Трейси раз в неделю. Каждое занятие длится один час, в конце спикер дает вам домашнее задание.
Домашние задания обязательны! Их проверяет профессиональная команда Брайана Трейси, отправляет на доработку или ставит зачет. Без зачета мы не допустим вас к следующему уроку.
Сертификат получат только те, кто прошел полный курс и получил зачет по каждому заданию.
Обучение проходит на английском языке с синхронным переводом на русский.
Подробная информация на официальном сайте
тел. 8 (843) 226 22 33
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