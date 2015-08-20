Фестиваль "Jazz в усадьбе Сандецкого": Jason Palmer (USA) & Квартет Алексея Подымкина (Москва): «Посвящение Майлсу Дэвису»

«Jazz в усадьбе Сандецкого» — ежегодный летний музыкальный фестиваль open air, проводится в одном из красивейших исторических мест современной Казани — парке Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (ранее усадьба генерал-губернатора Сандецкого).

Трубач / композитор / аранжировщик / педагог — Джейсон Палмер является одним из самых востребованных музыкантов своего поколения. Прошлым летом Джейсон гастролировал в Австрии, Германии и был представлен в программах нескольких фестивалей на Восточном побережье США в составе Квинтета Грейс Келли. Джейсон работал с такими джазовыми иконами, как Рой Хэйнс, Херби Хэнкок, Джимми Смит, Уинтон Марсалис (Линкольн-центр Jazz Orchestra), Курт Розенвинкель, Рави Колтрейн, Джери Аллен, Патрис Рашен, Кларенс Пенн, Джефф Баллард, Кенни Баррон, Фил Вудс, Рой Харгроув и Льюис Нэш. Джейсон занял 1 место (с премией в $ 10,000) в 2009 году на Международном джазовом конкурсе трубачей им. Кармине Карузо. В июне 2007 года журнал "Даун Бит" включил Джейсона в список 25 лучших трубачей будущего. В дополнение к участию в записи более десяти альбомов в качестве приглашённого солиста, Джейсон записал три альбома под своим собственным именем. Его дебютный альбом под названием "Songbook" (Ayva Musica) записан с участием саксофонистов Рави Колтрейна и Грега Осби. Запись получила восторженные отзывы и вошла в списки лучших джазовых альбомов 2007 года, включая список All Music Guide за лучший джазовый альбом. Джейсон гастролировал в составе ансамбля Грега Осби, Квинтета Грейс Келли, а также различных проектов под руководством басиста Майкл Яниша, выступая на крупнейших джазовых фестивалях в Великобритании, Ирландии, Германии, Финляндии, Хорватии, Канаде, Испании, Португалии, Италии, Швейцарии, Франции, Мальты, Нидерландов, а также в многочисленных джаз-клубах по всему миру. В дополнение к плотному гастрольному графику, Джейсон Палмер продолжает работать в качестве преподавателя. В настоящее время он является доцентом класса ансамбля в музыкальном колледже Беркли в Бостоне. В 2008-2009 учебном году Джейсон совмещал преподавание в Бостоне и Нью-Йорке (Jazz New School). Г-н Палмер проводил мастер-классы в Португалии, Франции, Великобритании и Мексике. Джейсон также является членом совета JazzBoston.

В квартете Алексея Подымкина играют музыканты, хорошо известные российским любителям джаза.

Саксофонист Сергей Баулин долгое время являлся активным участником джазовой жизни в Казани, выступая на одной сцене с приезжавшими в город российскими и зарубежными звёздами джаза (Давид Голощекин, Игорь Бутман, Сергей Манукян, Алексей Кузнецов, Ричи Коул). В 2008-м году переехал в Москву, где сразу зарекомендовал себя как очень грамотный, профессиональный и самобытный музыкант. Участник трёх(!) больших оркестров (им. О. Лундстрема, им. Г. Гараняна, БДО п/у Петра Востокова), постоянно сотрудничает с Евгением Борцом, Валерием Киселевым, группой "Esh".

Контрабасист и бас-гитарист Владимир Кольцов-Крутов, участник многих петербургских ансамблей. В музыкальной школе играл на тубе, выступал с детским духовым и эстрадным оркестром на фестивалях в Туле, Уфе, в здравнице «Артек», в Москве на ВДНХ. Год учился в Псковском индустриальном техникуме, а затем поступил в музыкальное училище на отделение духовых инструментов. Слушал пластинки Уэса Монтгомери, Джерри Маллигена, Коулмена Хокинса. Самостоятельно освоил бас-гитару. После окончания училища (1991) служил в армии в Санкт-Петербурге и иногда приходил играть джаз в джаз-клуб «Квадрат». В 1993 поступил на эстрадно-джазовое отделение Музыкального училища им. Мусоргского, учился играть на контрабасе у Владимира Кудрявцева, сотрудничал с группами хард-бопа и диксилендом Олега Саморукова. В 1995—98 играл в Ансамбле джазовой музыки Давида Голощёкина. Два года (1998—2000) учился в Соединенных Штатах, выступал в клубах Брайтона и Манхэттена. В 2000 приехал в Санкт-Петербург и вошел в ансамбли Ивана Васильева, Александра Беренсона, Михаила Костюшкина, Андрея Кондакова, в оркестр Сергея Гусятинского, в трио Евгения Стригалёва, в группы Алексея Попова "Doo Bop Sound", "Fore & More" и "Lera Gehner Band". В 2005 переехал в Москву. С разными московскими и петербургскими ансамблями выступал на многих отечественных и зарубежных фестивалях.

Барабанщик Давид Ткебучава в 2002 году окончил по классу ударных эстрадно-джазовое отделение Казанского музыкального училища. До этого джазом не интересовался. Педагог познакомил его с записями «Электрик-бэнда» Чика Кориа, с игрой барабанщика Дэйва Уэкла, только на первом курсе. Позже Давид заинтересовался творчеством Майлза Дэвиса, Джона Колтрейна и Элвина Джонса. Дебютировал как джазовый барабанщик с казанским музыкантами, в 2001 получил биг-бэндовую практику, играя в оркестре «Синтез» Анатолия Василевского. С разными ансамблями выступал на фестивалях «Джазовый перекресток» (Казань), «Джазовая провинция», «Джаз в саду «Эрмитаж»» (Москва), а также в Литве, Польше и США. С 2003 года живет в Москве. Удалось поиграть с Роем Харгроувом, Бенни Грином, Марком Соскиным, Шейлой Джордан. Валерием Пономарёвым, Збигневым Намысловским и многими другими. Собственный состав пока еще на собирал, поскольку необычайно востребован в ансамблях своих друзей-музыкантов.

Лидер квартета, пианист Алексей Подымкин окончил Новосибирскую консерваторию по классу фортепиано. Выступал с приезжающими в Сибирь джазовыми звёздами — Давидом Голощёкиным, Игорем Бутманом, Валерием Пономарёвым, Аркадием Шилклопером, Валерием Колесниковым, Джо Локком, Томми Кэмпбеллом, Джейн Паркером, Тимом Армакостом, Биллом Скитом, Ричи Коулом, Джесси Джонсом, Полом Болленбеком, Бобби Мартинесом.

С 2003 года постоянно живёт в Москве, сотрудничает с лучшими московскими исполнителями: Дмитрием Севастьяновым, Сергеем Остроумовым, Давидом Ткебучавой, Александром Машиным, Александром Зингером, Антоном Ревнюком, Сергеем Хутасом, Игорем Кондуром, Сергеем Васильевым, Павлом Чекмаковским, Алексом Ростоцким, Юрием Голубевым, Антоном Горбуновым, Антоном Румянцевым, Тимуром Некрасовым и с приезжающими из-за границы музыкантами, в числе которых Richie Cole, Bobby Watson, Marcus Strickland, Abraham Burton, Frank Lacy, Don Braden, Yotam Zilberstein, Ronnie Burrage, Joe Ford, E.J.Strickland, Arturo Stable, Ludwig Afonso, Marshall Keys, Bobby Martinez, Craig Handy, Mike Stern, Bob Malach, Miles Griffith, Ryan Kysor, Jeremy Pelt, J.D.Walter. Является постоянным партнёром Давида Голощёкина в ансамбле "Четверо".

В 2006 году Алексей становится одним из организаторов фестиваля «Джаз-Экспресс в Твери». Благодаря этому проекту, тверские любители джаза получили возможность познакомиться с творчеством трио Ларри Корриела, группы "Hiram Bullock Band", квартета Уэйна Эскоффери, квинтета Абрахама Бёртона-Виталия Головнёва, квартета Райана Кизора, вокальной группы "Man Sound", "Lera Gehner Band", квинтета Валерия Пономарёва – Дона Брэйдена, вокалиста Майлса Гриффита.

В 2008 году появляется проект "Crossing Rhythms", в котором приняли участие музыканты, наиболее близкие Алексею по духу — контрабасист Олег Осенков и барабанщик Давид Ткебучава. В октябре 2008 года, в рамках этого проекта, состоялся тур из 18 концертов по 12 российским городам с участием нью-йоркского саксофониста Абрахама Бёртона.

В марте 2011-го года совместно с Сергеем Васильевым организовал "Золотой Тур" ансамбля "Четверо" из 22-х концертов, посвящённый 50-летию творческой деятельности Нар.Арт.РФ Давида Голощёкина.

Состав коллектива:

Jason Palmer — труба

Сергей Баулин — саксофон

Алексей Подымкин — фортепиано

Владимир Кольцов-Крутов — контрабас

Давид Ткебучава — барабаны

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