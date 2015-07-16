Фестиваль "Jazz в усадьбе Сандецкого": Polina Zizak & The band (Москва)

«Jazz в усадьбе Сандецкого» — ежегодный летний музыкальный фестиваль open air, проводится в одном из красивейших исторических мест современной Казани — парке Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (ранее усадьба генерал-губернатора Сандецкого).

Полина Зизак – имя, знакомое не только профессиональным джазовым музыкантам и взыскательной публике джазовых клубов, но и ценителям трепетного и профессионального подхода к музыке. Ценителям не только московским – несмотря на юный возраст, в послужном списке Полины значатся постоянные совместные выступления в стране и за рубежом с народным артистом РФ Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром, масштабный тур по России, включивший в себя более десятка городов, совместно с народным артистом РФ Даниилом Крамером, а также участие в многочисленных престижных конкурсах и фестивалях, таких как "Усадьба Jazz", "Триумф Джаза", "World Jazz Fest" в Риге и многих других.

Полина Зизак является бронзовым призером конкурса "Hallelujah" в Израиле и серебряным призером конкурса "RigaJazzStage", а также обладательницей специального приза от маэстро Раймонда Паулса. Широкой аудитории нашей страны Полина известна, прежде всего, как полуфиналистка первого сезона популярнейшего телевизионного шоу "Голос" на "Первом канале", где она была в команде легендарного Александра Градского. На протяжении нескольких лет певица сотрудничает с популярным столичным музыкальным проектом "Jazz Parking", являясь постоянным резидентом и выступая на лучших московских площадках.

Джаз – это музыка, в которой нет места посредственности, и Полина Зизак самозабвенно доказывает это каждым своим выступлениям. Все джазовые стандарты в ее исполнении приобретают личностный окрас, каждая песня превращается в историю, которую Полина проживает здесь и сейчас без скидок для себя самой и без права на повтор. Полина Зизак выступает в таких жанрах, как jazz, soul, funk и r'n'b, но такое деление довольно условно – каждое выступление Полины поражает умелым сочетанием разных стилей, их причудливыми переплетениями и смелыми импровизациями.

Артист без собственного материала – мертвый артист, но Полина Зизак не только мастерски исполняет всемирно известные джазовые стандарты, но и является начинающим композитором. В данный момент времени Полина активно работает над своим дебютным авторским альбомом и параллельно выпускает синглы, которые пользуются успехом у пользователей сервиса iTunes. Это неудивительно – ее неповторимый и богатый тембр цепляет слушателя с первых секунд, а исключительная энергетика, редкая харизма и перфекционизм в творчестве превращают каждую композицию Полины в музыкальный продукт высочайшего качества.

Состав коллектива:

Полина Зизак — вокал

Денис Швытов — тенор-саксофон

Антон Баронин — фортепиано

Макар Новиков — контрабас

Игнат Кравцов — барабаны

Официальный сайт