30 июл 2024

Online-конференция с Еленой Стрюковой, полномочным представителем РГУД в Татарстане

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30 июля в 11:00 на вопросы редакции интернет-газеты «Реальное время» ответит Елена Стрюкова, полномочный представитель РГУД в РТ.

Вопросы к обсуждению:

  • Как изменился инвестиционный рынок жилья?
  • Куда инвестировать, если не в квартиры?
  • То есть можно купить любое помещение в street-ритейле? Или надо на что-то обратить внимание?
  • А что первично: класс жилья определят состав инфраструктурных объектов или сама инфраструктура является магнитом для покупки жилья в том или ином районе?
  • Как застройщики управляют инфраструктурой в жилых комплексах через коммерческие помещения?
  • Обязательно ли делать все первые этажи в жилых домах коммерческими?
  • Как изменилась доходность и сроки окупаемости коммерческой недвижимости?

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