Фестиваль “Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер”

11 июля второй концерт фестиваля “Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер” пройдет с участием Алины Ростоцкой — полуфиналистки телевизионного проекта «Большой Джаз» на телеканале «Культура».

Алина Ростоцкая — одна из наиболее самобытных представительниц московской импровизационной сцены.

Пройдя школу джазового мейнстрима, выпустив успешный дебютный альбом «FLOW» (2016, IBMG, переиздан в 2018 на норвежском лейбле Losen) с авторской музыкой, близкой к эстетике лейбла ECM и проехав с ним по самым престижным российским фестивалям, она решила отдать должное простым песенным формам. В новом проекте Алины “Motilda” много внимания она уделяет слову, ясности, простоте. В данной точке своего движения она, скорее singer-songwriter.

Любители джаза знают Алину Ростоцкую как прекрасную джазовую певицу, которая свободно чувствует себя и в мэйнстриме, и в этнической музыке, и в modern jazz. Она лауреат международных конкурсов, таких как “Voicingers” (Польша), “Riga Jazz Sage” (Латвия), “Nomme Jazz” (Эстония), “Baku Jazz Competition” (Азербайджан).

Со своими ансамблями Алина выступала на таких престижных российских и зарубежных фестивалях, как “Усадьба Джаз”, “Триумф Джаза”, “Alanya Jazz Festival”, “Voicingers”, “Voicingers on road”, “Jazz May”, “Евразия”, “Джазовые сезоны в Горках Ленинских” и т.д.

Сейчас она в основном выступает со своим акустическим квартетом и электроакустическим проектом “Motilda”, также сотрудничает с Ансамблем Средиземноморской деконструкции, пианистом Дмитрием Илугдиным, оркестром имени Лундстрема и ансамблем «Мелодия». Алину также знают как чуткого и внимательного педагога, а ее мастер-классы неизменно привлекают большое количество слушателей, интересующихся импровизацией и джазом.

Напомним, что в программе XVIII сезона фестиваля, который проходит в Пушечном дворе Казанского Кремля, восемь концертов. Как отметила Ольга Скепнер, президент и автор фестиваля на открытии: “В этом году проект отмечает 18-летие. Для нас это особенный сезон, год совершеннолетия. Мы всегда приглашаем самых талантливых музыкантов на нашу сцену уже много лет. Этот год не станет исключением. В нынешней программе собраны хедлайнеры предыдущих лет”.