16 авг 2023

Online-конференция с Игорем Астафьевым, первым заместителем генерального директора АНО "Казань Экспо"

Смотреть видеозапись

16 августа в 16:30 состоится онлайн-конференция о предстоящей нефтегазохимической выставке «TatOilExpo-2023», где в прямом эфире на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо».

Календарь

Все мероприятия