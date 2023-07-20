20 июл 2023

V Федеральный форум "Производительность 360"

V Федеральный форум

Форум «Производительность 360" — это ежегодное деловое мероприятие, на котором представители российских органов власти и предприятий-лидеров построения производственных систем делятся лучшими практиками повышения производительности.

На V Федеральном форуме «Производительность 360" ведущие управленцы России подведут итоги трансформации бизнеса в условиях ограничений и расскажут какие решения помогли с ними справиться. Вы узнаете, как развиваться без привлечения инвестиций и какую государственную поддержку могут получить предприятия.

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