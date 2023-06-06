06 июн 2023

Online-конференция с директором ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкатом Миннихановым

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06 июня в 09:00 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Минниханов Рифкат Нургалиевич.

Основные тезисы:

  • Программа повышения безопасности дорожного движения на 2023 год, разработанная Комитетом по транспорту и ГБУ «Безопасность дорожного движения»;
  • Сколько выделено средств на повышение безопасности дорожного движения в Татарстане в 2023 году;
  • Новации Kazan Digital Week-2023;
  • Участники, гости и экспоненты Kazan Digital Week-2023;
  • Какие спикеры и по каким темам и направлениям планируют выступить на площадках компетенции;
  • Наиболее яркие персоны Kazan Digital Week-2023 из тех, кто уже подтвердил свое участие;
  • Что в этом году нового готовится в «секциях» Kazan Digital Week.

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