14 июн 2023

Петербургский международный экономический форум – 2023

Петербургский международный экономический форум – 2023

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Форум ПМЭФ объединяет ведущих мировых политиков и бизнесменов, которые встречаются, чтобы определить и обсудить ключевые проблемы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и мировым сообществом и привлечь необходимые силы к поиску общей цели и нахождению вариантов решений.

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