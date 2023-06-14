Петербургский международный экономический форум – 2023

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Форум ПМЭФ объединяет ведущих мировых политиков и бизнесменов, которые встречаются, чтобы определить и обсудить ключевые проблемы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и мировым сообществом и привлечь необходимые силы к поиску общей цели и нахождению вариантов решений.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.