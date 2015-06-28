Урок «Профессиональный сертификат по маркетингу»

28 июня в 10:00 состоится пробный урок в рамках текущей группы по курсу «Профессиональный сертификат по маркетингу».
Вам стоит прийти, если Вы хотите узнать:
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На пробный урок приглашены маркетологи, менеджеры по развитию бизнеса, сотрудники рекламных агентств и исследовательских организаций, менеджеры по продажам, руководители организаций.
Тьютор: Юлия Бойцова, руководитель службы маркетинга и рекламы ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»), тьютор МЦДО-ЛИНК.
Место проведения: г. Казань, пр. Ибрагимова, 58, Бизнес-центр на Ибрагимова, оф. 605.
Условия участия: бесплатно, на условиях обязательной предварительной регистрации.
Регистрируйтесь СЕЙЧАС по телефону (843) 5-188-177 или оставьте заявку на сайте
Администратор мероприятия:
Ольга Барсукова, специалист по маркетингу и продажам МЦДО-ЛИНК.
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