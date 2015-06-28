Урок «Профессиональный сертификат по маркетингу»

28 июня в 10:00 состоится пробный урок в рамках текущей группы по курсу «Профессиональный сертификат по маркетингу».

Вам стоит прийти, если Вы хотите узнать:

Подробнее о программе "Профессиональный маркетинг", содержание и технологию обучения.

Какие возможности откроет обучение для Вас и для Вашей организации.

Получите ответы на интересующие Вас вопросы.

Также Вы можете сразу после занятия заключить договор и получить 10% скидку

Подробнее о программе

На пробный урок приглашены маркетологи, менеджеры по развитию бизнеса, сотрудники рекламных агентств и исследовательских организаций, менеджеры по продажам, руководители организаций.

Тьютор: Юлия Бойцова, руководитель службы маркетинга и рекламы ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»), тьютор МЦДО-ЛИНК.

Место проведения: г. Казань, пр. Ибрагимова, 58, Бизнес-центр на Ибрагимова, оф. 605.

Условия участия: бесплатно, на условиях обязательной предварительной регистрации.

Регистрируйтесь СЕЙЧАС по телефону (843) 5-188-177 или оставьте заявку на сайте

Администратор мероприятия:

Ольга Барсукова, специалист по маркетингу и продажам МЦДО-ЛИНК.