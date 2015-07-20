Лекция Леонида Клейна о природе российского предпринимателя

Леонид Клейн, ведущий радиостанции «Серебряный дождь», выступит в Казани с лекцией в стенах тренинговой компании «Тимсофт». Тема выступления - «Николай Гоголь. Первый новый русский, или почему живой Чичиков проиграл мертвецам». Но как говорит о программе сам Леонид Клейн, в этой лекции-беседе мы пройдемся от Гоголя до Остапа Бендера и «вообще к образу человека, который что-то предпринимает».

Леонид Клейн — журналист, публицист, школьный учитель литературы и очень увлеченный своим делом человек. Леонид однажды пришел в эфир радиостанции, и так и остался на «Серебряном Дожде», где в течение долгих лет разбирает самые популярные произведения мировой литературы, выискивая в них скрытый смысл и тайные знаки. Леонид Клейн умеет рассказать о литературе заразительно, так что сразу хочется взять в руки книгу. На радио «Серебряный дождь» он ведет передачи «Библиотека имени Клейна», ведущий интеллектуального клуба «Самое важное» для студентов и старшеклассников.

Лекция состоится TeamLoft – творческом пространстве тренинговой компании «Тимсофт» 20 июля в 18.00. Количество мест ограничено.

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