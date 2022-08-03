03 авг 2022

Прямой эфир о о конкуренции начинающего бизнеса с гигантами, заправке для электротранспорта и о важных фишках в переговорах

Прямой эфир «Реального времени» 3 августа

Сегодня поговорим о конкуренции начинающего бизнеса с гигантами, заправке для электротранспорта и о важных фишках в переговорах.

15.00 — Яков Кротов, руководитель группы менеджеров по предоставлению услуг ICL Services.

Тема: Как начинающим бизнесам конкурировать с гигантами, например ICL.

16.00 — Ленар Кашапов, основатель компании «Электрифлай»

Тема: Заправки для электротранспорта.

17.00 — Родион Скрябин, СЕО агентства «Палиндром»

Тема: «Будь Коломбо, сначала говори «нет» и другие фишки в суперважных переговорах»

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