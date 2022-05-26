День российского предпринимательства

Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства. В Татарстане для празднования запланировано несколько мероприятий:

26 мая — Ярмарка предпринимателей начало в 8:00).

26 мая Встреча с Президентом Республики Татарстан.

26 мая — Образовательная бизнес-программа. (Доступ по регистрации. Начало в 13:00).



27-29 мая — Ярмарка самозанятых (начало в 8:00).

26 мая в 8:00 на ул. Петербургской 50 представителей МСБ со всех районов республики представят горожанам и туристам свою продукцию.



В этот же день в Доме предпринимателя (Петербургская, 28) президент РТ Рустам Минниханов встретится с бизнес-сообществом республики. Трансляция в 8:30 по ссылке.

Далее 13:00 стартует образовательная программа, состоящая из 4 мастер-классов на актуальные деловые темы:

Как построить систему эффективного планирования и достигать больших целей без стресса;

Самодисциплина современного лидера;

Бизнес в кризис;

Цифровая модель бизнеса.

Для участия в мастер-классах необходимо пройти регистрацию.

Также 26 мая с 16:00 на ул. Петербургской стартует вечерняя развлекательная программа. На ней выступят артисты и музыканты республики.

С 27 по 29 мая у Академии наук РТ будет работать ярмарка-продажа продукции самозанятых граждан.

Подробности — на сайте Торгово-промышленной палаты РТ.