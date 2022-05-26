Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства. В Татарстане для празднования запланировано несколько мероприятий:
26 мая в 8:00 на ул. Петербургской 50 представителей МСБ со всех районов республики представят горожанам и туристам свою продукцию.
В этот же день в Доме предпринимателя (Петербургская, 28) президент РТ Рустам Минниханов встретится с бизнес-сообществом республики. Трансляция в 8:30 по ссылке.
Далее 13:00 стартует образовательная программа, состоящая из 4 мастер-классов на актуальные деловые темы:
Для участия в мастер-классах необходимо пройти регистрацию.
Также 26 мая с 16:00 на ул. Петербургской стартует вечерняя развлекательная программа. На ней выступят артисты и музыканты республики.
С 27 по 29 мая у Академии наук РТ будет работать ярмарка-продажа продукции самозанятых граждан.
Подробности — на сайте Торгово-промышленной палаты РТ.
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