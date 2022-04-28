28 апреля в 10.00 редакция «Реального времени» проведет круглый стол на тему: «Куда инвестировать во время кризиса: варианты решений».
Эксперты будут обсуждать возможности для инвестирования накопленных средств, чтобы те не обесценивались во время сильной рыночной турбулентности, которая наблюдается на рынке сегодня.
Тезисы к обсуждению:
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