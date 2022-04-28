28 апр 2022

Круглый стол на тему: «Куда инвестировать во время кризиса: варианты решений»

Круглый стол на тему: «Куда инвестировать во время кризиса: варианты решений»

28 апреля в 10.00 редакция «Реального времени» проведет круглый стол на тему: «Куда инвестировать во время кризиса: варианты решений».

Эксперты будут обсуждать возможности для инвестирования накопленных средств, чтобы те не обесценивались во время сильной рыночной турбулентности, которая наблюдается на рынке сегодня.

Тезисы к обсуждению:

  1. Инвестиции в жилую недвижимость в городах-миллионниках: какие квартиры покупать, на каком этапе выгоднее вкладываться, каковы тренды к сегодняшнему дню.
  2. Инвестиции в ценные бумаги: как безопаснее всего диверсифицировать портфель; как распределять средства между «голубыми фишками» и стартапами; какие отрасли выглядят более устойчиво и перспективно.
  3. Инвестиции в ценные металлы: что выгоднее покупать — золото, серебро, платину; каковы риски и перспективы «ухода» в золото
  4. Инвестиции в производство: в какие отрасли сегодня есть смысл вкладываться; что сегодня поддерживается государством и где есть шанс основать успешный бизнес.

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