Выставка ВОЛГАСТРОЙЭКСПО

С 20 по 22 апреля 2022 г. в ВЦ «Казанская ярмарка» пройдет 27-я международная специализированная выставка строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования «ВолгаСтройЭкспо».
«ВолгаСтройЭкспо» — выставка строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования, самая крупная строительная выставка в Поволжском регионе.
Официальная поддержка выставки:
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан,
Союз строителей Республики Татарстан,
Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан
Строительный комплекс Республики Татарстан — один из наиболее динамично развивающихся в Российской Федерации. В республике активно ведется строительство новых высокотехнологичных производств и объектов социально-культурного назначения, строительство метрополитена, дорог, производится капитальный ремонт жилого фонда.
Строительные технологии и оборудование
Дорожно-транспортное хозяйство
Информационная безопасность. IT-технологии
Подробности о выставке, условия посещения и экспонирования — на официальном сайте мероприятия.
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