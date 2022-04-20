Выставка ВОЛГАСТРОЙЭКСПО

С 20 по 22 апреля 2022 г. в ВЦ «Казанская ярмарка» пройдет 27-я международная специализированная выставка строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования «ВолгаСтройЭкспо».

«ВолгаСтройЭкспо» — выставка строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования, самая крупная строительная выставка в Поволжском регионе.

Официальная поддержка выставки:

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан,

Союз строителей Республики Татарстан,

Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан

Строительный комплекс Республики Татарстан — один из наиболее динамично развивающихся в Российской Федерации. В республике активно ведется строительство новых высокотехнологичных производств и объектов социально-культурного назначения, строительство метрополитена, дорог, производится капитальный ремонт жилого фонда.

Деловая программа:

Форум дизайнеров и архитекторов. Казань — 2022

Конференции авторитетных отраслевых ассоциаций и союзов

Тематические семинары, круглые столы, презентации компаний — участников выставки

Бизнес-встречи между участниками выставки и предприятиями строительного комплекса Республики Татарстан

Конкурс «Лучший продукт выставки»

Демонстрация техники и оборудования.

Разделы выставки:

Строительные технологии и оборудование

Строительные и отделочные материалы

домостроение (деревянное, каркасно-панельное, модульное)

благоустройство придомовых территорий

инженерные сети (водо-, тепло-, газо-, снабжение, вентиляция, кондиционирование) и коммуникации

электроснабжение и электрооборудование

изоляционные материалы (тепло-, гидроизоляция)

станки, оборудование для строительства, инструмент

проектирование, архитектура, дизайн помещений

Дорожно-транспортное хозяйство

Дорожно-строительная техника

Средства механизации погрузочно-разгрузочных работ

Автокомпоненты. Шины, диски, масла, запасные части

Лизинговые компании

Коммерческий автотранспорт

Материалы и оборудование для строительства и эксплуатации дорог

Складской комплекс. Логистика

Грузовые и пассажирские перевозки

Информационная безопасность. IT-технологии

Цифровые технологии

Безопасность промышленных и строительных объектов

Безопасность дорожного движения

Противопожарная безопасность

Экологическая безопасность

Охрана труда

Подробности о выставке, условия посещения и экспонирования — на официальном сайте мероприятия.