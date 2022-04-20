20 апр 2022

Выставка ВОЛГАСТРОЙЭКСПО

С 20 по 22 апреля 2022 г. в ВЦ «Казанская ярмарка» пройдет 27-я международная специализированная выставка строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования «ВолгаСтройЭкспо».

«ВолгаСтройЭкспо» — выставка строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования, самая крупная строительная выставка в Поволжском регионе.

Официальная поддержка выставки:
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан,
Союз строителей Республики Татарстан,
Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан

Строительный комплекс Республики Татарстан — один из наиболее динамично развивающихся в Российской Федерации. В республике активно ведется строительство новых высокотехнологичных производств и объектов социально-культурного назначения, строительство метрополитена, дорог, производится капитальный ремонт жилого фонда.

Деловая программа:

  • Форум дизайнеров и архитекторов. Казань — 2022
  • Конференции авторитетных отраслевых ассоциаций и союзов
  • Тематические семинары, круглые столы, презентации компаний — участников выставки
  • Бизнес-встречи между участниками выставки и предприятиями строительного комплекса Республики Татарстан
  • Конкурс «Лучший продукт выставки»
  • Демонстрация техники и оборудования.

Разделы выставки:

Строительные технологии и оборудование

  • Строительные и отделочные материалы
  • домостроение (деревянное, каркасно-панельное, модульное)
  • благоустройство придомовых территорий
  • инженерные сети (водо-, тепло-, газо-, снабжение, вентиляция, кондиционирование) и коммуникации
  • электроснабжение и электрооборудование
  • изоляционные материалы (тепло-, гидроизоляция)
  • станки, оборудование для строительства, инструмент
  • проектирование, архитектура, дизайн помещений

Дорожно-транспортное хозяйство

  • Дорожно-строительная техника
  • Средства механизации погрузочно-разгрузочных работ
  • Автокомпоненты. Шины, диски, масла, запасные части
  • Лизинговые компании
  • Коммерческий автотранспорт
  • Материалы и оборудование для строительства и эксплуатации дорог
  • Складской комплекс. Логистика
  • Грузовые и пассажирские перевозки

Информационная безопасность. IT-технологии

  • Цифровые технологии
  • Безопасность промышленных и строительных объектов
  • Безопасность дорожного движения
  • Противопожарная безопасность
  • Экологическая безопасность
  • Охрана труда

Подробности о выставке, условия посещения и экспонирования — на официальном сайте мероприятия.

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