COWORKING STYLE

14 апреля 2022г. в Казани состоится встреча-дискуссия для представителей рынка коммерческой недвижимости.

В центре внимания — рынок офисной недвижимости Приволжского федерального округа, который показывает тенденции, ориентированные на потребности человека. В крупнейших городах (Казань, Пермь, Уфа, Нижний Новгород, Самара и другие), всё большую популярность набирает формат коворкингов и гибких офисных пространств, который отвечает потребностям бизнеса в современном, удобном и безопасном рабочем пространстве. Растет спрос на индивидуальное предложение с качественной инфраструктурой и продуманными инновационными решениями.

Цели мероприятия — разобраться:

Как развивается рынок коворкингов региона в нестабильных экономических условиях? Как сформировать востребованный продукт и эффективно управлять коворкингом?

Вопросы для обсуждения:

Обзор рынка гибких офисных пространств ПФО: динамика развития, приспособление к новым экономическим условиям

Инвестиционный потенциал коворкингов ПФО на примере крупных городов: окупаемость проектов, необходимые вложения и потенциальный рост стоимости

Формат «офис у дома»: нужны ли коворкинги в жилых комплексах?

Перспективные форматы рабочих пространств: smart-офис, hub-офис, розничные места — что выбирают арендаторы?

В здоровом офисе — устойчивый бизнес: лучшие экотехнологии и их внедрение на практике

Комфорт и функциональность: грамотное зонирование и современные планировочные решения для создания идеального рабочего пространства

Комплексный подход к управлению сервисными офисами и коворкингами: как сформировать эффективную комбинацию инструментов?

Пути повышения удовлетворенности: лучшие digital-решения для коммуникации между резидентами и УК

Адаптация рынка коворкингов к современным реалиям

Модератор:

Елена Стрюкова, управляющий партнер Perfect RED



Спикеры:

Андрей Кулагин, сооснователь и управляющий директор Manufaqtury

Юлия Прохорова, управляющий партнер Perfect RED

Владимир Дорофеев, основатель и генеральный директор сети коворкингов Практик и OFIX

Рафаил Гайнатуллин, генеральный директор Ассоциации коворкингов НАОК

Диляра Халиуллина, руководитель арендного отдела АО «ОЭЗ «Иннополис»

Целевая аудитория: инвесторы, девелоперы, специалисты управляющих компаний, эксперты и специалисты финансовых и коммерческих направлений, работающие в сфере недвижимости, представители банков и инвестиционных фондов, консультанты, риелторы и брокеры, юристы, представители бизнеса и производственных компаний, заинтересованных в расширении развития.

Дата: 14 апреля 2022г.

Время: 14:00 — 17:30

Адрес: г. Казань, ул. Гаврилова, д.1 (Smart Space).

Подробности о мероприятии — по ссылке.