COWORKING STYLE

14 апреля 2022г. в Казани состоится встреча-дискуссия для представителей рынка коммерческой недвижимости.
В центре внимания — рынок офисной недвижимости Приволжского федерального округа, который показывает тенденции, ориентированные на потребности человека. В крупнейших городах (Казань, Пермь, Уфа, Нижний Новгород, Самара и другие), всё большую популярность набирает формат коворкингов и гибких офисных пространств, который отвечает потребностям бизнеса в современном, удобном и безопасном рабочем пространстве. Растет спрос на индивидуальное предложение с качественной инфраструктурой и продуманными инновационными решениями.
Цели мероприятия — разобраться:
Вопросы для обсуждения:
Модератор:
Елена Стрюкова, управляющий партнер Perfect RED
Спикеры:
Андрей Кулагин, сооснователь и управляющий директор Manufaqtury
Юлия Прохорова, управляющий партнер Perfect RED
Владимир Дорофеев, основатель и генеральный директор сети коворкингов Практик и OFIX
Рафаил Гайнатуллин, генеральный директор Ассоциации коворкингов НАОК
Диляра Халиуллина, руководитель арендного отдела АО «ОЭЗ «Иннополис»
Целевая аудитория: инвесторы, девелоперы, специалисты управляющих компаний, эксперты и специалисты финансовых и коммерческих направлений, работающие в сфере недвижимости, представители банков и инвестиционных фондов, консультанты, риелторы и брокеры, юристы, представители бизнеса и производственных компаний, заинтересованных в расширении развития.
Дата: 14 апреля 2022г.
Время: 14:00 — 17:30
Адрес: г. Казань, ул. Гаврилова, д.1 (Smart Space).
Подробности о мероприятии — по ссылке.
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