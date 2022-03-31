Вебинар «Возможности по сохранению сбережений в условиях экономической турбулентности»

31 марта состоится бесплатный бизнес-вебинар на тему «Возможности по сохранению сбережений в условиях экономической турбулентности».
На вебинаре представитель МТС Банк и приглашенный эксперт обсудят вопросы сохранения сбережений и расскажут о популярном приложении для учета личных финансов CoinKeeper.
Присоединиться к вебинару может любой желающий. Регистрация не требуется.
Посмотреть вебинар можно в официальном аккаунте МТС Банка на Яндекс Дзен.
Организатор — МТС в Татарстане.
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