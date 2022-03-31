31 мар 2022

Вебинар «Возможности по сохранению сбережений в условиях экономической турбулентности»

31 марта состоится бесплатный бизнес-вебинар на тему «Возможности по сохранению сбережений в условиях экономической турбулентности».

На вебинаре представитель МТС Банк и приглашенный эксперт обсудят вопросы сохранения сбережений и расскажут о популярном приложении для учета личных финансов CoinKeeper.

Присоединиться к вебинару может любой желающий. Регистрация не требуется.

Посмотреть вебинар можно в официальном аккаунте МТС Банка на Яндекс Дзен.

Организатор — МТС в Татарстане.

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