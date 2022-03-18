Бизнес-бранч: «Развитие IT-сферы и импортозамещение в условиях санкций и ограничений»

18 марта состоится бизнес-бранч на тему «Развитие IT-сферы и импортозамещение в условиях санкций и ограничений», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

С 24 февраля западные страны наложили на Россию рекордное количество санкций, многие их которых коснулись сектора цифровой экономики. Среди них — запрет на ввоз в РФ компьютеров и комплектующих, отзыв лицензий на ПО и антивирусные программы и т.д. Ряд крупных западных ИТ-компаний уже покинули российский рынок и ежедневно этот список продолжает пополняться.

Реально ли развернуть ситуацию в свою пользу и на фоне ухода конкурентов совершить цифровой прорыв — обсудим на очередном бизнес-бранче «Реального времени».

К участию приглашаются представители ИТ-компаний.

Тезисы к обсуждению: