Бизнес-бранч: «Развитие IT-сферы и импортозамещение в условиях санкций и ограничений»

18 марта состоится бизнес-бранч на тему «Развитие IT-сферы и импортозамещение в условиях санкций и ограничений», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».
С 24 февраля западные страны наложили на Россию рекордное количество санкций, многие их которых коснулись сектора цифровой экономики. Среди них — запрет на ввоз в РФ компьютеров и комплектующих, отзыв лицензий на ПО и антивирусные программы и т.д. Ряд крупных западных ИТ-компаний уже покинули российский рынок и ежедневно этот список продолжает пополняться.
Реально ли развернуть ситуацию в свою пользу и на фоне ухода конкурентов совершить цифровой прорыв — обсудим на очередном бизнес-бранче «Реального времени».
К участию приглашаются представители ИТ-компаний.
Тезисы к обсуждению:
К участию приглашаются представители отраслевых компаний. Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru
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