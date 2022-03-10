10 марта 2022 года в технопарке «Идея» Казани состоится Деловая игра «Конструктор карьеры — 2022». Мероприятие позволит татарстанским студентам выстроить успешную профессиональную и образовательную траекторию на основе персональных навыков и качеств.
Студенты примут участие в специализированных мастер-классах и познакомятся с системой независимой оценки квалификаций, инструментами для построения «Профиля профессионала», составят план развития своей успешной карьеры, изучат техники эффективной презентации и др.
Деловая игра «Конструктор карьеры — 2022» — уникальная площадка, где каждый участник сможет прокачать свои профессиональные навыки и построить траекторию для развития именно той карьеры, о которой мечтал. Здесь татарстанские студенты и молодые ученые узнают о новых возможностях и смогут подобрать варианты для прохождения производственной практики на предприятиях республики.
Мероприятие является бесплатным для студентов и проводится второй год подряд. В прошлом году особенности построения карьеры изучили несколько десятков студентов 7 татарстанских вузов.
Подробности о мероприятии - на сайте организатора.
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