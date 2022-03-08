8 марта 2022 года — завершающий день регистрации заявок на республиканский молодежный проект «100 лидеров — Татарстан будущего. Be Digital. Be Sustainable».
Мероприятие проводится для поиска, отбора, поддержки и сопровождения идей и проектов, вовлечения в предпринимательскую деятельность талантливой молодежи Республики Татарстан.
Тематика проекта — Be Digital. Be Sustainable. В цифровом мире передовые технологии и устойчивое развитие выходят на первый план. Проект «100 лидеров» — про будущее, зеленую планету, человеческий капитал и этичный выбор.
Этапы проекта:
1 отборочный этап
2 обучение (02.04.2022—11.06.2022)
3 защита проектов
4 объявление победителей
Получить подробности и зарегистрироваться можно на сайте проекта.
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