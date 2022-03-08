08 мар 2022

Проект «100 лидеров — Татарстан будущего»

Проект «100 лидеров — Татарстан будущего»

8 марта 2022 года — завершающий день регистрации заявок на республиканский молодежный проект «100 лидеров — Татарстан будущего. Be Digital. Be Sustainable».

Мероприятие проводится для поиска, отбора, поддержки и сопровождения идей и проектов, вовлечения в предпринимательскую деятельность талантливой молодежи Республики Татарстан.

Тематика проекта — Be Digital. Be Sustainable. В цифровом мире передовые технологии и устойчивое развитие выходят на первый план. Проект «100 лидеров» — про будущее, зеленую планету, человеческий капитал и этичный выбор.

Этапы проекта:

1 отборочный этап

  • регистрация
  • собеседование (19 марта 2022)
  • отбор 100 участников

2 обучение (02.04.2022—11.06.2022)

  • 12 образовательных дней
  • выезд на производственные площадки
  • посещение муниципального района
  • проработка soft&hard skills
  • изучение трендов новой экономики

3 защита проектов

4 объявление победителей

Получить подробности и зарегистрироваться можно на сайте проекта.

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