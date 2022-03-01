1 марта 2022 года в Казани состоится практическая конференция #MyExport 2022. Логистика. Организаторы мероприятия Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» и Центр поддержки экспорта НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».
В рамках конференции будут рассмотрены актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности для предпринимателей Республики Татарстан: международные переговоры, экспортный контроль, заключение внешнеторгового контракта, таможенное оформление, оптимизация логистических процессов, валютное законодательство и контроль; а также выявите инструменты государственной поддержки, наиболее релевантные для вашего бизнеса.
Планируется участие более 50 организаций.
Место проведения мероприятия: Дом предпринимателя (3 этаж) улица Петербургская,
дом 28, г. Казань, Республика Татарстан.
Дата проведения мероприятия: 1 марта 2022 года, с 10:00 до 18:00.
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