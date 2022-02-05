05 фев 2022

Гаражная распродажа издательства МИФ

Гаражная распродажа издательства МИФ

С 5 по 6 февраля в Казани пройдет Гаражная распродажа издательства МИФ.

Организаторы привезут более 300+ наименований книг по цене от 200 руб. Среди них — книги о личной эффективности, бизнесе, психологии, искусстве, новинки направления МИФ.Проза, а также комиксы, литература для малышей и детей постарше, развивающие тетради KUMON. Книги распродажи — это новые экземпляры с ценниками или наклейками книжных магазинов.

Количество наименований книг ограничено. Мы не гарантируем, что все книги будут в наличии оба дня.

Также в рамках Гаражной распродажи 5 февраля в 18.00 пройдет лекция Ларисы Парфентьевой «Разбуди в себе творца».

Эта лекция для всех, кто творит: писателей, художников, фотографов, кондитеров, блогеров, стилистов, дизайнеров, музыкантов.

Лариса расскажет, как:

  • Избавиться от страхов и сомнений в себе
  • Найти и пробудить Гения внутри себя
  • Составить персональный Творческий Манифест
  • Перестать дозревать и начать действовать
  • Похоронить внутреннего критика и забить на хейтеров
  • Зарядиться уверенностью в себе
  • Превратить творческое выгорание — в творческий пожар

Встреча поможет найти внутреннего гения, избавиться от страхов, смело заявить о себе и творить без отмазок.

О Ларисе Парфентьевой:

  • Дерзкий писатель, автор бестселлеров издательства МИФ
  • Входит в ТОП-3 самых популярных писательниц в России по версии MyBook
  • «Блогер года» по версии Mail.ru;
  • Эксперт, колумнист СМИ (Первый канал, Cosmo, Коммерсант FM, Forbes, Сноб, РБК, Elle и другие)
  • Дважды спикер TEDx;
  • Создатель онлайн-школы «Текстура».

Для входа на Гаражную распродажу нужен QR-код (сертификат о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании). Также понадобится документ, удостоверяющий личность.

Гостей ждут в Резиденции Креативных Индустрий «Штаб» (ул. Татарстан, 20А, 2 этаж) с 12-00 до 20-00.

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