С 5 по 6 февраля в Казани пройдет Гаражная распродажа издательства МИФ.
Организаторы привезут более 300+ наименований книг по цене от 200 руб. Среди них — книги о личной эффективности, бизнесе, психологии, искусстве, новинки направления МИФ.Проза, а также комиксы, литература для малышей и детей постарше, развивающие тетради KUMON. Книги распродажи — это новые экземпляры с ценниками или наклейками книжных магазинов.
Количество наименований книг ограничено. Мы не гарантируем, что все книги будут в наличии оба дня.
Также в рамках Гаражной распродажи 5 февраля в 18.00 пройдет лекция Ларисы Парфентьевой «Разбуди в себе творца».
Эта лекция для всех, кто творит: писателей, художников, фотографов, кондитеров, блогеров, стилистов, дизайнеров, музыкантов.
Лариса расскажет, как:
Встреча поможет найти внутреннего гения, избавиться от страхов, смело заявить о себе и творить без отмазок.
О Ларисе Парфентьевой:
Для входа на Гаражную распродажу нужен QR-код (сертификат о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании). Также понадобится документ, удостоверяющий личность.
Гостей ждут в Резиденции Креативных Индустрий «Штаб» (ул. Татарстан, 20А, 2 этаж) с 12-00 до 20-00.
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