Стратегическая сессия по проектированию изменений

Бизнес-сообщество Казани — некоммерческое объединение специалистов среднего и крупного бизнеса Казани, созданное агентством интернет-маркетинга «Реаспект» — проведет стратегическую сессию по проектированию изменений в четверг, 3 февраля, в 18:00 в конференц-зале отеля Courtyard by Marriott Kazan Kremlin.

На встрече запланирована практика по стратегическому планированию — цикл упражнений, которые позволят максимально четко сформулировать желаемые бизнес-результаты и составить план на 2022 год по их реализации. Работа будет проходить в группах, где участники смогут узнать мнение коллег, услышать совет или поделиться опытом. Тренером встречи будет Юлия Бойцова, бизнес-консультант, системный командный коуч, профессиональный ведущий стратегических и креативных сессий.

Предлагаем вам рационально подойти к планам на 2022 год и полезно провести вечер четверга. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте по ссылке. Участие бесплатное.