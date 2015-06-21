Конференция TEDxBaumanSt

21 июня в Казани впервые состоится конференция TEDxBaumanSt. Это самостоятельно организованная некоммерческая конференция, которая работает по лицензии TED.

TEDxBaumanSt – это первая конференция в Казани в духе TED. Распространение инновационных идей, создание условий для обмена опытом и культурное развитие города Казани – это основные задачи конференции TEDxBaumanSt.

Мы даем возможность каждому рассказать о своей идее и тем самым сделать вклад в развитие страны.

Темы, которые охватывает TEDx довольно обширны: технологические инновации, наука, искусство, дизайн, медицина, образование и т.д.

Первая конференция пройдет под слоганом «Невозможное возможно».

Название, выбранное для казанской конференции 2015 года, вызывает в памяти популярный рекламный слоган «невозможное возможно» («impossible is possible»), намекая на одну из магистральных для конференции тем — попытки определения границ возможного для человека и технологий.

Парадокс, содержащийся в названии, заставляет задуматься о том, что на самом деле возможно, что мы привыкли считать возможным и чем возможное отличается от вероятного в ближайшем будущем.

Разговор пойдет и о том, как нашим выдающимся современникам удавалось и удается сдвигать ту самую границу, как происходит «сбыча мечт».

Там, где тема конференции соприкасается с прогностикой, начинается пространство рассуждения, которое, как мы надеемся, будет преодолено уже с помощью гостей конференции. Ведь TEDx не заканчивается выступлениями – самое интересное происходит, когда они подходят к концу.

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Справка

TED (англ. «Technology Entertainment Design», в переводе – «Технологии, развлечения, дизайн») – частный некоммерческий фонд, известный на весь мир прежде всего благодаря своим научно-популярным конференциям, миссией которых является распространение уникальных идей. Конференция TED ежегодно проходит в штате Калифорния (США) с 1984 года. А в Оксфорде (Великобритания) также ежегодно проводится конференция TED Global.

Среди докладчиков TED в разное время были: основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж, серийный предприниматель Ричард Брэнсон, основатель Tesla Motors Элон Маск, основатель Apple Стив Джобс, 42-й президент США Билл Клинтон и многие другие.

Продолжительность выступления спикера на мероприятиях TED не превышает 18 минут. За это время выступающие рассказывают о своих инновационных идеях, озвучивают новые интересные точки зрения. Также выступление каждого из спикеров не предполагает ответов на вопросы и дискуссий. Видеоролики с конференций TED выкладываются в бесплатном доступе на официальном сайте TED.com