Международная выставка ПРОДЭКСПО-2022

С 7 по 11 февраля в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится международная выставка ПРОДЭКСПО-2022. Это крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе.

На «Продэкспо» представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты.

Только здесь собрана крупнейшая в России экспозиция алкогольных напитков и вин более чем из 30 стран.

Именно к «Продэкспо» производители приурочивают запуск новых продуктов, торговых марок, брендов. Ежегодно выставка презентует до 14% новинок.

На «Продэкспо» собираются закупщики федеральных и локальных сетей — стратегические заказчики продовольственной отрасли России и стран Евразийского Союза, представители HoReCa — ресторанов, баров, кафе.

В деловой программе форума-выставки множество мероприятий: круглые столы, тематические продфорумы, международные конкурсы, циклы обучающих семинаров и т.д.

Среди них:

ХII Международный конгресс «Халяль», Конференция «Органик в свете климатической повестки» Круглые столы:

— «Ритейл как инфраструктура продвижения органической продукции»

— «FOOD PACK: стратегии «визуальной силы» для региональных гастрономических брендов»

- «Школа технолога мороженого» Всероссийские продфорумы:

— «Поставщик в сети»

- «Собственная торговая марка-2022»

- «Современная пищевая упаковка»

- «МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА».

Подробности и условия участия — на сайте мероприятия.