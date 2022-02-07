С 7 по 11 февраля в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится международная выставка ПРОДЭКСПО-2022. Это крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе.
На «Продэкспо» представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты.
Только здесь собрана крупнейшая в России экспозиция алкогольных напитков и вин более чем из 30 стран.
Именно к «Продэкспо» производители приурочивают запуск новых продуктов, торговых марок, брендов. Ежегодно выставка презентует до 14% новинок.
На «Продэкспо» собираются закупщики федеральных и локальных сетей — стратегические заказчики продовольственной отрасли России и стран Евразийского Союза, представители HoReCa — ресторанов, баров, кафе.
В деловой программе форума-выставки множество мероприятий: круглые столы, тематические продфорумы, международные конкурсы, циклы обучающих семинаров и т.д.
Среди них:
Подробности и условия участия — на сайте мероприятия.
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