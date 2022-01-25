Международная выставка DairyTech 2022

С 25 по 27 января в московском Крокус Экспо состоится 20-ая международная выставка оборудования для производства молока и молочной продукции.

Ежегодно свыше 200 ведущих российских и международных производителей и поставщиков из 12 стран мира принимают участие в Международной выставке оборудования для производства молока и молочной продукции DairyTech. Выставку посещают более 5 000 специалистов предприятий по переработке молока и производству молочной продукции, принимающих решения о закупках, а также дистрибьютеры, представители государственных учреждений и интернет-площадок. Выставка проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. За 20 лет существования выставка DairyTech показала себя как эффективная площадка для бизнес-коммуникаций.

Участие в DairyTech 2022 уже подтвердили более 150 компаний из России, Германии, Италии, Турции, Австрии, Индии, Кипра, Украины, Нидерландов, а также 50+ российских регионов. На их стендах вы найдёте всё необходимое для повышения качества вашей молочной продукции: оборудование и технологии для её производства упаковки, фасовки и розлива, а также необходимые ингредиенты, эмульсии и закваски.



Разобраться в свежих трендах на рынке молочной продукции и повысить свой профессиональный уровень вам поможет насыщенная деловая программа DairyTech 2022. В частности, в ее рамках пройдут:

Конференция «Инновационные молочные продукты: принципы создания, технологии получения, состав и свойства»;

Пленарная сессия по цифровой маркировке;

Семинар по ингредиентам для молочной промышленности;

Семинар по техническому регулированию молочной отрасли;

Круглый стол «Эко-повестка и молоко»;

Дискуссионная площадка по эффективным решениям для молочных производств;

Сырные сессии.

Помимо этого, состоится Церемония награждения победителей и участников Конкурса инноваций в молочной индустрии, ежегодно отмечающего инновационные разработки молочной отрасли и представляющего их широкой аудитории специалистов.

Место проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Подробности и условия участия — на сайте мероприятия.