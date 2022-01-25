Международная выставка DairyTech 2022

С 25 по 27 января в московском Крокус Экспо состоится 20-ая международная выставка оборудования для производства молока и молочной продукции.
Ежегодно свыше 200 ведущих российских и международных производителей и поставщиков из 12 стран мира принимают участие в Международной выставке оборудования для производства молока и молочной продукции DairyTech. Выставку посещают более 5 000 специалистов предприятий по переработке молока и производству молочной продукции, принимающих решения о закупках, а также дистрибьютеры, представители государственных учреждений и интернет-площадок. Выставка проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. За 20 лет существования выставка DairyTech показала себя как эффективная площадка для бизнес-коммуникаций.
Участие в DairyTech 2022 уже подтвердили более 150 компаний из России, Германии, Италии, Турции, Австрии, Индии, Кипра, Украины, Нидерландов, а также 50+ российских регионов. На их стендах вы найдёте всё необходимое для повышения качества вашей молочной продукции: оборудование и технологии для её производства упаковки, фасовки и розлива, а также необходимые ингредиенты, эмульсии и закваски.
Разобраться в свежих трендах на рынке молочной продукции и повысить свой профессиональный уровень вам поможет насыщенная деловая программа DairyTech 2022. В частности, в ее рамках пройдут:
Помимо этого, состоится Церемония награждения победителей и участников Конкурса инноваций в молочной индустрии, ежегодно отмечающего инновационные разработки молочной отрасли и представляющего их широкой аудитории специалистов.
Место проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Подробности и условия участия — на сайте мероприятия.
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