24 мар 2022

Конференция по гибкому управлению AgileDays-2022

24-25 марта в Москве состоится 16-я конференция по гибкому управлению AgileDays. Мероприятие пройдет в гибридном формате: 500 очных участников и 1000 онлайн участников.

На конференции будет изложена информация, полезная:

  • Руководителям компаний
  • Скрам-мастерам и Agile-коучам
  • Владельцам продуктов
  • Разработчикам и аналитикам
  • Менеджерам проектов

Программа конференции

В программе будет 2 дня докладов и воркшопов в офлайн и онлайн формате на следующие темы:

  • Agile и Scrum
  • Kanban-метод
  • Гибридные подходы
  • Продуктовый менеджмент
  • Менеджмент инноваций
  • Корпоративная культура
  • Самоуправляемые организации
  • Agile People
  • Technical Excellence
  • Data Driven
  • Enterprise Agility
  • Remote-First

Подробности и условия участия уточняйте на сайте мероприятия.

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