Конференция по гибкому управлению AgileDays-2022

24-25 марта в Москве состоится 16-я конференция по гибкому управлению AgileDays. Мероприятие пройдет в гибридном формате: 500 очных участников и 1000 онлайн участников.
На конференции будет изложена информация, полезная:
Программа конференции
В программе будет 2 дня докладов и воркшопов в офлайн и онлайн формате на следующие темы:
Подробности и условия участия уточняйте на сайте мероприятия.
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