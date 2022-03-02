Российский экологический форум – 2022, Уфа

Со 2 по 4 марта 2022 года в Уфе в ВДНХ-ЭКСПО состоится Российский экологический форум — 2022.
Одним из ключевых направлений деловой программы Форума прошлого года была выбрана тема устойчивого развития, которая получит продолжение и в 2022 году.
В рамках деловой программы планируется Стратегическая сессия с участием российских и зарубежных экспертов-практиков в области устойчивого развития, руководителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, представителей ассоциаций и некоммерческих фондов, представителей компаний.
Место проведения: г. Уфа, ул. Менделеева, 158. ВДНХ-ЭКСПО УФА
Подробности о мероприятии и условия участия– на официальном сайте форума.
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