Российский экологический форум – 2022, Уфа

Со 2 по 4 марта 2022 года в Уфе в ВДНХ-ЭКСПО состоится Российский экологический форум — 2022.

Одним из ключевых направлений деловой программы Форума прошлого года была выбрана тема устойчивого развития, которая получит продолжение и в 2022 году.

В рамках деловой программы планируется Стратегическая сессия с участием российских и зарубежных экспертов-практиков в области устойчивого развития, руководителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, представителей ассоциаций и некоммерческих фондов, представителей компаний.

Место проведения: г. Уфа, ул. Менделеева, 158. ВДНХ-ЭКСПО УФА

Подробности о мероприятии и условия участия– на официальном сайте форума.