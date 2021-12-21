50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан

21 декабря состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан», организованного Инвестиционно-венчурным фондом РТ.

«50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» — республиканский конкурс, который проводится ежегодно. Организаторы — Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан и Министерство образования и науки Республики Татарстан. На конкурс принимаются проекты, ориентированные на решение проблем научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития Республики Татарстан.

К участию в конкурсе приглашаются физические лица из Республики Татарстан, регионов Российской Федерации и иностранные граждане. Победители получают премии и стипендии от 25 — 220 тысяч рублей.