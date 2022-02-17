Российский инвестиционный форум – 2022

С 17 по 19 февраля 2022 года в сочинском «Сириусе» пройдет Российский инвестиционный форум — 2022.

Главная инвестиционная площадка соберет политиков, экспертов и заинтересованных участников для обсуждения реализации национальных проектов, наращивания экономического потенциала и демонстрации инвестиционных возможностей субъектов Российской Федерации с целью обеспечения благополучия и достижения нового качества жизни граждан России.

Форум проводится при участии Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина.

Ключевая тема программы форума в 2022 году — «Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы».

В деловой программе заявлены тематические блоки:

Сохранение населения, здоровье и благополучие людей

Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

Возможности для самореализации и развития талантов

Комфортная и безопасная среда для жизни

Цифровая трансформация

Каждый из них затронет весь спектр вопросов, включенных в программу достижения национальных целей.

Ожидается, что на форуме будут представлены лучшие проекты и практики, в том числе отобранные в рамках нового института кураторства вице-премьерами федеральных округов. Эти проекты и практики призваны способствовать решению задач по обеспечению социально-экономического развития регионов, повышению их инвестиционной привлекательности, созданию новых рабочих мест и росту доходов населения и впоследствии могут быть тиражированы на всю страну. Презентации регионов разместятся на стендах в зоне экспозиции, а также будут интегрированы в единую выставочную зону национальных целей».

17 февраля 2022 года, в день инвесторов и бизнес-ассоциаций, состоится пленарная сессия «Страна возможностей: Россия-2030 глазами предпринимателей». Тематика второго дня посвящена регионам Российской Федерации. Заключительный день Форума будет посвящен молодежи.