С 17 по 19 февраля 2022 года в сочинском «Сириусе» пройдет Российский инвестиционный форум — 2022.
Главная инвестиционная площадка соберет политиков, экспертов и заинтересованных участников для обсуждения реализации национальных проектов, наращивания экономического потенциала и демонстрации инвестиционных возможностей субъектов Российской Федерации с целью обеспечения благополучия и достижения нового качества жизни граждан России.
Форум проводится при участии Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина.
Ключевая тема программы форума в 2022 году — «Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы».
В деловой программе заявлены тематические блоки:
Каждый из них затронет весь спектр вопросов, включенных в программу достижения национальных целей.
Ожидается, что на форуме будут представлены лучшие проекты и практики, в том числе отобранные в рамках нового института кураторства вице-премьерами федеральных округов. Эти проекты и практики призваны способствовать решению задач по обеспечению социально-экономического развития регионов, повышению их инвестиционной привлекательности, созданию новых рабочих мест и росту доходов населения и впоследствии могут быть тиражированы на всю страну. Презентации регионов разместятся на стендах в зоне экспозиции, а также будут интегрированы в единую выставочную зону национальных целей».
17 февраля 2022 года, в день инвесторов и бизнес-ассоциаций, состоится пленарная сессия «Страна возможностей: Россия-2030 глазами предпринимателей». Тематика второго дня посвящена регионам Российской Федерации. Заключительный день Форума будет посвящен молодежи.
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