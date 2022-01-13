Гайдаровский форум РОССИЯ И МИР: ПРИОРИТЕТЫ

13–14 января 2022 года состоится традиционный Гайдаровский форум РОССИЯ И МИР: ПРИОРИТЕТЫ.

Гайдаровский форум — это экспертная дискуссионная площадка, на которой обсуждаются приоритетные задачи, стоящие перед государством на текущий год, перспективы дальнейшего экономического роста, тенденции и вызовы социально-экономического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата, и многое другое.

Здесь собираются известные эксперты, представители органов власти, общественные и политические деятели, предприниматели из разных стран мира.

В 2022 году Форум пройдет в объединенном «телевизионном» формате: эксперты будут вести дискуссии в специально оборудованных студиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а участники будут наблюдать за ходом обсуждений онлайн на официальном сайте Форума и в социальных сетях.

Основные мероприятия будут сосредоточены вокруг основных тем, имеющих приоритетное значение для России на ближайшее время: социальная сфера, образование и здравоохранение, строительство и экология, цифровая трансформация и технологическое развитие, государство для граждан и региональное развитие.

В деловой программе форума свыше 40 тем. Среди них:





Макроэкономическая политика после пандемии

Переосмысление национальной системы здравоохранения

Облачный капитализм

Зеленая повестка: стратегические вызовы

Стратегия социального развития России

Образование, которое сделает нас успешными и счастливыми

Налоговая система: приоритеты

Инфляция и мировой продовольственный кризис

Цифровой суверенитет России: технологические и законодательные методы

его достижения

Социальное предпринимательство и социальная ориентация бизнеса

Доступ к online-трансляции со всех площадок форума будет организован на сайте мероприятия.