13–14 января 2022 года состоится традиционный Гайдаровский форум РОССИЯ И МИР: ПРИОРИТЕТЫ.
Гайдаровский форум — это экспертная дискуссионная площадка, на которой обсуждаются приоритетные задачи, стоящие перед государством на текущий год, перспективы дальнейшего экономического роста, тенденции и вызовы социально-экономического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата, и многое другое.
Здесь собираются известные эксперты, представители органов власти, общественные и политические деятели, предприниматели из разных стран мира.
В 2022 году Форум пройдет в объединенном «телевизионном» формате: эксперты будут вести дискуссии в специально оборудованных студиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а участники будут наблюдать за ходом обсуждений онлайн на официальном сайте Форума и в социальных сетях.
Основные мероприятия будут сосредоточены вокруг основных тем, имеющих приоритетное значение для России на ближайшее время: социальная сфера, образование и здравоохранение, строительство и экология, цифровая трансформация и технологическое развитие, государство для граждан и региональное развитие.
В деловой программе форума свыше 40 тем. Среди них:
Доступ к online-трансляции со всех площадок форума будет организован на сайте мероприятия.
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