Финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

Со 2 по 4 декабря состоится финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

Центральным IT-хабом финала станет город Иннополис (Республика Татарстан), где на протяжении 48 часов участники будут работать над решениями кейсовых задач, пройдут отраслевые мероприятия, внепрограммные активности для амбассадоров, экспертов, трекеров, СМИ. Также команды будут соревноваться онлайн и в 18 региональных IT-хабах.

В финал «Цифрового прорыва» выходят команды из шорт-листов по каждому кейсу 8 полуфиналов и участники из топ-25 по каждой задаче IT-чемпионата — всего 1333 человека. За 7 месяцев проведения конкурса участники разработали 879 решений в рамках тематических хакатонов. В полуфиналах третьего сезона соревновались более 50 тыс. человек, а в мероприятия конкурса третьего сезона вовлечены почти 100 тыс. человек.

На финале будут представлены 12 кейсов от следующих компаний и государственных органов: от Минцифры Республики Татарстан, Госкорпорации «Росатом», «Транспортных инноваций Москвы», Accenture, ВТБ, «Россетей», «Ростелекома», ПСБ, РБК, билайна, Hyper AdTech, Министерства энергетики.

«2—4 декабря Иннополис станет главным IT-хабом страны и примет финалистов Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», его амбассадоров, экспертов и партнеров от государства и бизнеса. В Иннополисе будет развернута студия, откуда будет вестись круглосуточная прямая трансляция финала. Город выбран местом проведения мероприятия не случайно. Помимо первого в России IT-университета в России и ОЭЗ «Иннополис», для компаний технико-внедренческого типа, город Иннополис — это также тестовая площадка для новых технологий и цифровых решений. Для нас важно создавать и поддерживать условия для развития IT-отрасли в нашей стране. Я надеюсь, что участники, которые приедут в Иннополис, вдохновятся атмосферой самого молодого и технологичного города. Желаю удачи всем участникам конкурса! Добро пожаловать в Иннополис!» — отмечает Руслан Шагалеев, мэр города Иннополиса.