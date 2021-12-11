Церемония вручения IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

11 декабря 2021 года в Казани состоится церемония вручения IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» в ONLINE формате.

Церемонию награждения можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Татарстан — Новый век», «ТНВ-Планета» послушать на волне «Болгар радиосы» и смотреть концерт на просторах интернета.

Для «Болгар радиосы» проведение ОНЛАЙН церемонии не первый опыт. В прошлом году из-за эпидемиологической ситуации церемонию можно было наблюдать в прямой трансляции. По статистическим данным 2020 году концерт посмотрели около 600 тысяч человек, а также был разыгран айфон. И в этом году вручение IX национальной музыкальной премии не ограничится награждением победителей хит-парада «Кайнар хит» и популярных певцов.

Не нарушая традицию 2020 года в этом году на церемонии награждения будет проведен розыгрыш iPhone 12.

В IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» будут представлены около 30 номинаций. На церемонии награждения можно будет увидеть, как популярных певцов, так и открыть для себя новые имена, победившие в музыкальном проекте «Кайнар хит»!

«Болгар радиосы» выбирает только самые лучшие песни, опираясь на мнение радиослушателей. Целью Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск певцов и песен, которые находят отклик в сердцах наших радиослушателей. С надеждой, что в будущем они войдут в золотой фонд татарской песни. Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов, радиокомпания помогает открыть новые имена и популяризирует творчество начинающих исполнителей.

Церемония вручения IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» будет транслироваться 11 декабря в 18:00 на телеканале «Татарстан — Новый век», «ТНВ — Планета» на просторах интернета, а также в эфире «Болгар радиосы». 6+