Онлайн-интенсив «Как малому бизнесу выстроить работу со СМИ»

23 ноября с 14:00 до 17:00 пройдет онлайн-интенсив на актуальную тему «Как малому бизнесу выстроить работу со СМИ», организованный премией «Громче!».
Среди предпринимателей существует заблуждение, что пиар в СМИ доступен только крупному бизнесу, а малым предприятиям публикации в СМИ не по карману. Да и не особо понятно, есть ли в них смысл... Какой от них будет результат и когда его ждать?
Мы точно знаем, что это не так: попасть в СМИ (даже в крупные) можно. Бесплатно. О том, как это сделать, расскажут наши спикеры 23 ноября на интенсиве «Как малому бизнесу выстроить работу со СМИ».
Валерия Мингова, руководитель агентства PR-Doctor, основатель премии «Громче!»
Как получить публикацию в СМИ и сделать из нее контент на целый месяц:
Ирина Толстошеева, шеф-редактор портала о малом и среднем бизнесе Biz360.ru.
Как малому бизнесу попасть в СМИ:
Олег Михалевич, главный редактор и исполнительный директор Spark.ru, создатель и руководитель сообщества маркетологов MarketingPeople.
Кейсы удачного взаимодействия малого бизнеса со СМИ:
Елена Асанова, журналист, основатель агентства лонгридов для бизнеса Tellastory.ru и обучающего портала по брендингу и сторителлингу BigTomorrow.ru.
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