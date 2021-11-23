Онлайн-интенсив «Как малому бизнесу выстроить работу со СМИ»

23 ноября с 14:00 до 17:00 пройдет онлайн-интенсив на актуальную тему «Как малому бизнесу выстроить работу со СМИ», организованный премией «Громче!».

Среди предпринимателей существует заблуждение, что пиар в СМИ доступен только крупному бизнесу, а малым предприятиям публикации в СМИ не по карману. Да и не особо понятно, есть ли в них смысл... Какой от них будет результат и когда его ждать?

Мы точно знаем, что это не так: попасть в СМИ (даже в крупные) можно. Бесплатно. О том, как это сделать, расскажут наши спикеры 23 ноября на интенсиве «Как малому бизнесу выстроить работу со СМИ».

Валерия Мингова, руководитель агентства PR-Doctor, основатель премии «Громче!»

Как получить публикацию в СМИ и сделать из нее контент на целый месяц:

Как написать текст для статьи, колонки, аккаунта в Instagram и YouTube;

Как извлечь максимум пользы из одной публикации;

Как адаптировать одну идею под разные форматы.

Ирина Толстошеева, шеф-редактор портала о малом и среднем бизнесе Biz360.ru.

Как малому бизнесу попасть в СМИ:

Как заинтересовать журналистов своим проектом или своей компанией;

Какие материалы должны быть в вашей пресс-папке;

Как подготовиться к интервью;

Несколько вредных советов: как не стоит вести себя с представителями СМИ.

Олег Михалевич, главный редактор и исполнительный директор Spark.ru, создатель и руководитель сообщества маркетологов MarketingPeople.

Кейсы удачного взаимодействия малого бизнеса со СМИ:

Правила самопрезентации в диалоге с журналистами;

Как выделиться среди сотен историй конкурентов;

Самые удачные кейсы представителей малого бизнеса в Spark.

Елена Асанова, журналист, основатель агентства лонгридов для бизнеса Tellastory.ru и обучающего портала по брендингу и сторителлингу BigTomorrow.ru.

Сторителлинг: как сделать так, чтобы ваша история выстрелила

Почему сторителлинг не терпит замалчивания деталей;

Почему малый бизнес получает крайне полярные результаты в области сторителлинга;

Самые удачные примеры использования историй для развития бизнеса.

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