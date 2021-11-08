Старт регионального этапа Премии «Серебряный Лучник»

8 ноября стартует прием заявок на участие в XI Премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье. Региональный этап конкурса проектов в области развития общественных связей состоится в одиннадцатый раз.
Лучший проект регионального этапа зачисляется в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник», которая состоится в феврале 2022 года в Москве. Напомним, что в этом году событие на федеральной площадке станет юбилейным — свои работы на соискание престижной профессиональной награды номинанты представят в 25 раз.
Подать заявку на региональный этап Премии «Серебряный Лучник» — Приволжье могут авторы проектов, реализованных на территории Приволжского федерального округа в 2021 году. На рассмотрение жюри принимаются работы, связанные с продвижением государственных, коммерческих, общественных структур и частных инициатив в следующих номинациях:
Для участия в профессиональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье необходимо зарегистрироваться на сайте и до 23 декабря направить полное описание проекта на адрес luchnik@agt-volga.ru. Контакты Исполнительной дирекции, сформированной на базе Коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье», указаны на сайте конкурса. Участие в региональном этапе Премии «Серебряный Лучник» бесплатное.
Оператор регионального этапа — коммуникационное агентство «АГТ-Приволжье» +7 (930) 205 12 69 luchnik@agt-volga.ru
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