22-28 ноября в Национальной библиотеке Татарстана состоится библиотечный фестиваль «Текст».
Национальная библиотека РТ обладает уникальным опытом трансформации из традиционного книгохранилища в креативное пространство с новыми функциями, смыслами и возможностями для вывода фондов в открытый доступ.
Библиотека объединяет единомышленников и формирует вокруг себя сообщества, служит площадкой для экспериментов, коллабораций, организует встречи и мероприятия, благодаря которым люди могут обмениваться знаниями и вдохновляться на новые проекты.
Насыщенная программа фестиваля «Текст» будет посвящена разным темам — от рекламы в периодике до самиздата о рок-музыке.
Чтобы посетить отдельные мероприятия фестиваля, нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.
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