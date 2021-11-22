Фестиваль «Текст»

22-28 ноября в Национальной библиотеке Татарстана состоится библиотечный фестиваль «Текст».





Национальная библиотека РТ обладает уникальным опытом трансформации из традиционного книгохранилища в креативное пространство с новыми функциями, смыслами и возможностями для вывода фондов в открытый доступ.

Библиотека объединяет единомышленников и формирует вокруг себя сообщества, служит площадкой для экспериментов, коллабораций, организует встречи и мероприятия, благодаря которым люди могут обмениваться знаниями и вдохновляться на новые проекты.

Насыщенная программа фестиваля «Текст» будет посвящена разным темам — от рекламы в периодике до самиздата о рок-музыке.

Чтобы посетить отдельные мероприятия фестиваля, нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.