Форум Russian Media Weekend 2021

29 и 30 октября на базе КФУ состоится форум Russian Media Weekend. Казанские специалисты в сфере медиа, рекламы и PR в рамках лекций расскажут о трендах рекламного рынка, поделятся лайфхаками и профессиональным опытом с участниками мероприятия.

Организаторами мероприятия выступают Кафедра связей с общественностью и прикладной политологии Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ совместно со студенческой организацией «COM²unity»(бывшая РАССО).

На форуме выступят известные PR и бренд-менеджеры, а также креативные продюсеры Казани. Сооснователь креативного агентства и продакшна «Громкие рыбы» Исмаев Тимур расскажет, как превратить (хобби) съемки вирусных видео в средство заработка. Главный редактор интернет-журнала «Enter», креативный директор коммуникационного агентства «К9» Данил Губайдуллин раскроет сущность и роль новых медиа в современном мире, генеральный директор маркетингового агентства MASCOT, эксперт по SMM и личному бренду Регина Ахметова поделится опытом развития собственного блога, директор по бренду и продукту АБД, соучредитель креативного агентства Brainstore Игорь Бажан расскажет об эко-стратегии брендов и их позиционировании, PR-менеджер KazanExpress Адель Замалутдинов раскроет принципы эффективной коммуникации компаний с целевой аудиторией, медиатехнолог, руководитель коммуникационного агентства «K9» Ярослав Муравьев поведает о способах создания крутых инфоповодов, сооснователь бренда «СВЯТАЯ» Рустем Гарипов раскроет секреты успешного брендинга, арт-директор дирекции парков и серверов Казани Дарья Куракова.

Кроме того, участников ждут многочисленные конкурсы и интерактивы с подарками от спонсоров форума.