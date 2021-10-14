14 окт 2021

Выставка «Образование. Карьера»

Выставка «Образование. Карьера»

С 14 по 16 октября 2021 на ВЦ «Казанская ярмарка» состоится ежегодная выставка «Образование. Карьера».

В рамках мероприятия запланировано:

  • Участие более 60 ВУЗов и СУЗов России и Республики Татарстан;
  • Презентация учебной, научной, развивающей, специализированной и художественной литературы;
  • Профориентационные площадки «Профессии будущего».
  • Знакомство с программами обучения за рубежом;
  • Мультимедийная экспозиция «Образование. Трудоустройство. Карьера».
  • Ярмарка вакансий.

Преимущества от посещения выставки:

  • возможность ознакомиться с большим выбором предложений от образовательных учреждений Казани и ведущих ВУЗов России, а также университетов стран мира;
  • в одном месте и за короткий срок можно получить информацию по условиям поступления в ведущие ВУЗы России и обучения в них;
  • принять участие в обучающих мастер-классах;
  • получить первые навыки в профессиональной деятельности;
  • шанс для молодых специалистов получить работу на предприятиях Казани;
  • провести переговоры с производителями и поставщиками о закупках оборудования и мебели для оснащения объектов: школ, детских садов, подростковых клубов и т.д.

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