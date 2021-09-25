25 сен 2021

Праздник для всей семьи «Живая история- Шәҗәрә бәйрәме»

25 сентября 2021г. мечеть аль-Марджани совместно с компаниями «Kilen», «Rclub», префектурой «Иске шәһәр», ИКЦ им.Ш.Марджани» проводит праздник для всей семьи «Живая история — Шәҗәрә бәйрәме».

Шәҗәрә (родословная) — это одно из главных наследий, которое получает человек от рождения. Он наследник, он — продолжение рода.

Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Старо-Татарская слобода — это исторический памятник, расположившийся в самом центре Казани. Это место погружает в прошлое и объединяет все народности, проживающие в РТ.

Основной задачей Фестиваля является сохранение и возрождение семейных традиций, которые формируют понимание роли семьи, ее значимости и уникальности.

Родовые ценности оказывают влияние на культуру человека, делают общество более гуманным.

Фестиваль состоится в сквере Ш.Марджани г. Казани с 15:00 до 19.00 час.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

  • Ведущие мероприятия Заслуженные артисты РТ, актеры театра и кино Ильнар и Лилия Низамиевы
  • В течении всего фестиваля работает биографическая Студия Аярис
  • 15.00-18.00 Бесплатные мастер-классы для детей и взрослых, интерактив с гостями фестиваля. Вода и сладкие напитки от Сестрица. Халяль фуд-корт от Татарча Пекарня и Золотые традиции . Работа торговых точек ремесленного центра Мозайка.
  • Зона для детей « Дәү әнидә кунакта» (в гостях у бабушки), детский сабантуй от Бәхет Ачкычы. Подарки всем детям, кто принес рисунки «Моя семья- мой род».
  • Спортивно- прикладной сектор: МК по самообороне и эстафеты, от компании «Рождённый быть мужчиной»
  • 16.00 — 19.00 Праздничная концертная программа с заслуженными артистами, звёздами и молодыми исполнителями. Конкурс молодоженов, презентация проекта Kilen, показ видеороликов об известных династиях Старо-Татарской слободы г.Казани от студии Ayaris
  • Розыгрыш подарков среди всех участников от партнеров с участием известных блогеров
  • Главный приз — поездка в Турцию на двоих на 4 дня (приз разыгрывается только среди семейных пар, при участии обоих на фестивале и предъявлении документов или их фото)
  • 19.00 — 20.00 Показ фильмов о родословных от Татаркино.

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