Праздник для всей семьи «Живая история- Шәҗәрә бәйрәме»

25 сентября 2021г. мечеть аль-Марджани совместно с компаниями «Kilen», «Rclub», префектурой «Иске шәһәр», ИКЦ им.Ш.Марджани» проводит праздник для всей семьи «Живая история — Шәҗәрә бәйрәме».

Шәҗәрә (родословная) — это одно из главных наследий, которое получает человек от рождения. Он наследник, он — продолжение рода.

Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Старо-Татарская слобода — это исторический памятник, расположившийся в самом центре Казани. Это место погружает в прошлое и объединяет все народности, проживающие в РТ.

Основной задачей Фестиваля является сохранение и возрождение семейных традиций, которые формируют понимание роли семьи, ее значимости и уникальности.

Родовые ценности оказывают влияние на культуру человека, делают общество более гуманным.

Фестиваль состоится в сквере Ш.Марджани г. Казани с 15:00 до 19.00 час.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ: