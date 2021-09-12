Мастер-класс всемирно известного фотографа Ольги Павловой

12 сентября, в воскресенье, известная фотограф, автор проекта поддержки женщин, переживших или переживающих онкологические заболевания, «Химия была, но мы расстались» Ольга Павлова лично познакомится с героинями своего проекта из Татарстана и проведет фотосессию.

Женщины, столкнувшиеся с раком, могут рассказать свою историю на сайте проекта мояфототерапия.рф. Затем Ольга проведет фотосессии с ними, и их портреты лягут в основу фотовыставки, которая пройдет в Москве в этом году.

В рамках фотосессии также будет проведен мастер класс для региональных фотографов, которые смогут стать членами лиги онкофотографов-волонтеров и смогут продолжить благородное дело проекта в Республике.

Информация для фотографов: для отбора на мастер класс Ольги Павловой портфолио и контакты направлять на адрес info@myphototherapy.ru до 9 сентября включительно.

Ольга Павлова работала с такими звездами, как Чулпан Хаматова, певица Максим, Инна Чурикова, Джон Малкович, Гвинет Пэлтроу, Патрисия Каас.