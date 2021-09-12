Мастер-класс всемирно известного фотографа Ольги Павловой

12 сентября, в воскресенье, известная фотограф, автор проекта поддержки женщин, переживших или переживающих онкологические заболевания, «Химия была, но мы расстались» Ольга Павлова лично познакомится с героинями своего проекта из Татарстана и проведет фотосессию.
Женщины, столкнувшиеся с раком, могут рассказать свою историю на сайте проекта мояфототерапия.рф. Затем Ольга проведет фотосессии с ними, и их портреты лягут в основу фотовыставки, которая пройдет в Москве в этом году.
В рамках фотосессии также будет проведен мастер класс для региональных фотографов, которые смогут стать членами лиги онкофотографов-волонтеров и смогут продолжить благородное дело проекта в Республике.
Информация для фотографов: для отбора на мастер класс Ольги Павловой портфолио и контакты направлять на адрес info@myphototherapy.ru до 9 сентября включительно.
Ольга Павлова работала с такими звездами, как Чулпан Хаматова, певица Максим, Инна Чурикова, Джон Малкович, Гвинет Пэлтроу, Патрисия Каас.
для отбора на мастер класс Ольги Павловой портфолио и контакты направлять на адрес info@myphototherapy.ru до 9 сентября включительно.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.