Девятый авиационный праздник «Я выбираю небо!»

В честь дня авиации 7 августа в Казани стартует девятый по счету отраслевой праздник «Я выбираю небо!» — впечатляющее зрелище для детей и взрослых. Мероприятие ежегодно собирает тысячи казанцев и туристов, наблюдающих за выполнением сложнейших виражей под акваторией Казанки. Центральная зрительная площадка расположена возле Центра семьи Казан.
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