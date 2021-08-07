07 авг 2021

Девятый авиационный праздник «Я выбираю небо!»

В честь дня авиации 7 августа в Казани стартует девятый по счету отраслевой праздник «Я выбираю небо!» — впечатляющее зрелище для детей и взрослых. Мероприятие ежегодно собирает тысячи казанцев и туристов, наблюдающих за выполнением сложнейших виражей под акваторией Казанки. Центральная зрительная площадка расположена возле Центра семьи Казан.

В программе:

  • авиашоу с пилотажной группой «Стрижи». Эта же группа выступала в 2020 году, а вот годом ранее в Казань прилетали не менее знаменитые «Витязи».
  • полеты других воздушных судов — в том числе дальней авиации и вертолетов (в прошлом году это были вертолеты КВЗ).
  • демонстрационные парашютные прыжки в количестве не менее двух подъемов самолета Ан-2.
  • На земле для зрителей выступят байкеры (не менее 20 мотоциклов), а завершится все концертной программой.
  • параллельно пройдет и выставка предприятий авиапромышленности республики.

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