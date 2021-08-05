Старт XV Международного фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в усадьбе Сандецкого с Ольгой Скепнер»

С 5 по 26 августа в Казани состоится «JAZZ в усадьбе Сандецкого с Ольгой Скепнер» - ежегодный летний музыкальный фестиваль open air, который проводится с 2006 года и входит в пятерку лучших фестивалей России. Он уникален по формату не только в общероссийском пространстве, но и в контексте зарубежного фестивального джазового направления. За 14 лет организаторами фестиваля было сделано почти невозможное: тысячи людей изменили свое отношение к музыке, джазовому и импровизационному искусству, десятки артистов были услышаны широкой аудиторией, за последние три года фестиваль стал событием, привлекающим большое число туристов в Казань и Республику Татарстан.

В течение 10 лет фестиваль проходил в «Усадьбе Сандецкого» (Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан). Три последних сезона успешно осуществлялся в Кремле (Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль»). Продолжительность фестиваля составляет два месяца (8 концертов по четвергам). Стилистика многообразна: каждый концертный вечер отводится определенному музыкальному направлению. Тем самым, общая палитра фестиваля выглядит широкой и разносторонней: от мэйнстрима, до джаз-рока, боссановы и фьюжн.

Вот уже два года фестиваль успешно позиционируется на главном Международном форуме-фесте нашей страны “Jazz Across Borders”, проходящем ежегодно в Санкт Петербурге под руководством Народного артиста России Игоря Бутмана. Нестандартный формат фестиваля привлекает к нему пристальное внимание европейской профессиональной музыкальной общественности. Президент и автор фестиваля Ольга Скепнер в 2019 году стала участником в качестве российского джазового продюсера с фестивальным брендом на легендарном мировом джазовом форуме — ежегодной джазовой выставке “JAZZAHEAD” (Бремен, Германия).

В этом году фестиваль вновь возвращается в Государственный музей изобразительных искусств РТ — в Усадьбу генерал-губернатора Сандецкого.



Программа фестиваля:



5 августа — ПОЛИНА КАСЬЯНОВА, КОНСТАНТИН ГЕВОНДЯН & EVGENY BORETS TRIO (Россия)

12 августа — АЛЕКСЕЙ АРХИПОВСКИЙ (Россия) LRK Trio (Россия)

19 августа — RISING STAR: ARSENY RYKOV TRIO (Россия) КВАРТЕТ АЛИНЫ ЕНГИБАРЯН (Россия)

26 августа — RUDEN JAZZ BAND (Россия) “HORSEPOWER’ (Россия)







