Образовательная встреча сообщества маркетологов

Сообщество маркетологов Казани, запущенное агентством комплексного интернет-маркетинга «Реаспект» как некоммерческая образовательная инциатива, проведет первое бесплатное образовательное мероприятие в этот четверг, 22 июля, в 16:00 в резиденции креативных индустрий «ШТАБ».
На мероприятии запланированы две лекции про эмоции и цифры, стоящие за брендом. Диляра Гатауллина, руководитель отдела рекламы Реаспекта, поделится опытом в data-driven оценке креативных решений, а приглашенный спикер, креативный директор и сценарист Игорь Бажан, расскажет о психологии креатива и востребованности креаторов в маркетинге.
Предлагаем вам узнать про тренды в управлении брендом и полезно провести вечер четверга. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте по ссылке: https://www.reaspekt.ru/events...
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