Концерт современной и классической хореографии «Ivenko&Friends»

14 июля в 19:00 в концертном зале «Уникс» состоится концерт современной и классической хореографии «Ivenko&Friends». Инициатором и творческим руководителем проекта выступил премьер Татарского академического государственного театра оперы и балета им.М.Джалиля, заслуженный артист Татарстана, лауреат международных конкурсов Олег Ивенко.

В программу концерта войдут как эффектные па-де-де и адажио из классических балетов «Дон Кихот», «Эсмеральда», «Пламя Парижа», «Шурале», так и номера в современной (contemporary) хореографии. Предоставить танцовщикам возможность проявить себя в разных стилях и направлениях — часть концепции концерта «Ivenko&Friends».

Участие в концерте примут солисты Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля: лауреат международных конкурсов, победительница шоу «Большой балет» Аманда Гомес, победитель шоу «Большой балет» Вагнер Карвальо, заслуженная артистка Татарстана Александра Елагина, лауреат международных конкурсов Алессандро Каггеджи, Антон Полодюк, Каролина Заборне. Среди приглашенных артистов — прима-балерина театра «Кремлевский балет» (Москва) Екатерина Первушина, казанские танцовщики и хореографы Анна Федорова, Марсель и Мария Нуриевы.

Подробнее о концерте: https://kzn.kassir.ru/teatr/ivenko-and-friends-gala-kontsert#842956