Дни Эрмитажа-2021 в ВЦ «Эрмитаж-Казань»

16 и 17 июня 2021 года в Центре «Эрмитаж-Казань» состоятся презентационные мероприятия, посвященные открытию выставки «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII — XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Сама выставка будет работать с 17 июня 2021 года по 30 января 2022 года.
Тайминг мероприятий:
16 июня
13.00 — Hermitage Online. В прямом эфире в социальных сетях Государственного Эрмитажа экскурсия по выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Проводит Лидия Викторовна Поточкина куратор выставки научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа.
15.30 Пресс-конференция к выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа».
16.00 Церемония открытия выставки «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Экскурсия куратора выставки Лидии Викторовны Поточкиной.
«Эрмитажный кинотеатр» В течение дня
«Эрмитажная библиотека» издания, поступившие из Эрмитажа и хранящиеся в библиотеке Центра «Эрмитаж-Казань». В течение дня
17 июня
11.00 «Экскурсия с куратором» по выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Проводит Лидия Викторовна Поточкина куратор выставки научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа.
13.00 «Путешествие в искусство» культурно-образовательная программа для детей по выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа».6+
16.00 «Экскурсия с куратором» по выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Проводит Лидия Викторовна Поточкина куратор выставки научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа.
«Эрмитажный кинотеатр» В течение дня
«Эрмитажная библиотека» издания, поступившие из Эрмитажа и хранящиеся в библиотеке Центра «Эрмитаж-Казань». В течение дня
Адрес: Музей-заповедник «Казанский Кремль», Центр «Эрмитаж-Казань»
+7 (843) 567-80-34 +7 (843) 567-80-42
hermitage-kazan@mail.ru
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