Дни Эрмитажа-2021 в ВЦ «Эрмитаж-Казань»

16 и 17 июня 2021 года в Центре «Эрмитаж-Казань» состоятся презентационные мероприятия, посвященные открытию выставки «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII — XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Сама выставка будет работать с 17 июня 2021 года по 30 января 2022 года.

Тайминг мероприятий:

16 июня

13.00 — Hermitage Online. В прямом эфире в социальных сетях Государственного Эрмитажа экскурсия по выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Проводит Лидия Викторовна Поточкина куратор выставки научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа.

15.30 Пресс-конференция к выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа».

16.00 Церемония открытия выставки «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Экскурсия куратора выставки Лидии Викторовны Поточкиной.

«Эрмитажный кинотеатр» В течение дня

Фильм «Эрмитаж. Снято на iPhone»

«Кот и две бабочки. К завершению реставрации китайского свитка»

«Hermitage Online. Памятники искусства Дуньхуана. Пещеры тысячи будд»

«Hermitage Online. Сокровище персидской принцессы: китайское фарфоровое блюдо из коллекции Аль-Тани»

«Эрмитажная библиотека» издания, поступившие из Эрмитажа и хранящиеся в библиотеке Центра «Эрмитаж-Казань». В течение дня

17 июня

11.00 «Экскурсия с куратором» по выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Проводит Лидия Викторовна Поточкина куратор выставки научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа.

13.00 «Путешествие в искусство» культурно-образовательная программа для детей по выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа».6+

16.00 «Экскурсия с куратором» по выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Проводит Лидия Викторовна Поточкина куратор выставки научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа.

«Эрмитажный кинотеатр» В течение дня

Фильм «Эрмитаж. Снято на iPhone»

«Кот и две бабочки. К завершению реставрации китайского свитка»

«Hermitage Online. Памятники искусства Дуньхуана. Пещеры тысячи будд»

«Hermitage Online. Сокровище персидской принцессы: китайское фарфоровое блюдо из коллекции Аль-Тани»

«Эрмитажная библиотека» издания, поступившие из Эрмитажа и хранящиеся в библиотеке Центра «Эрмитаж-Казань». В течение дня