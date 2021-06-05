Летний Open space market состоится на новом месте — Казанский ЦУМ (0 этаж и уличная площадка) 5 и 6 июня.
Основная тема маркета — творчество.
Посетителей ждут встречи с художниками и искусствоведами, мастер-классы, детская анимация. А также расширенный уличный фудкорт и зона кастомайзинга (преображения вашей одежды в произведение искусства).
В первые летние выходные все желающие смогут обновить гардероб и купить что-то приятное для себя и близких, научиться новому в лектории, вкусно поесть и потанцевать.
На этом Open space market будет применен новый формат @osmnight — вечеринка с двумя танцполами и музыкой от топовых артистов Казани и Москвы.
В программе:
Время: 11:00-20:00
Место: Казанский ЦУМ, ул. Московская, д. 2
Билет на 2 дня мероприятия 100
Школьникам и студентам — 50
Детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно
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