Летний Open space market

Летний Open space market состоится на новом месте — Казанский ЦУМ (0 этаж и уличная площадка) 5 и 6 июня.

Основная тема маркета — творчество.

Посетителей ждут встречи с художниками и искусствоведами, мастер-классы, детская анимация. А также расширенный уличный фудкорт и зона кастомайзинга (преображения вашей одежды в произведение искусства).

В первые летние выходные все желающие смогут обновить гардероб и купить что-то приятное для себя и близких, научиться новому в лектории, вкусно поесть и потанцевать.

На этом Open space market будет применен новый формат @osmnight — вечеринка с двумя танцполами и музыкой от топовых артистов Казани и Москвы.

В программе:

Молодые дизайнеры и творческие мастерские из разных городов

Фудкорт и полезные продукты

Лекции на актуальные темы и мастер-классы

Музыка

Детская зона

Площадка кастомайзинга

Время: 11:00-20:00

Место: Казанский ЦУМ, ул. Московская, д. 2

Билет на 2 дня мероприятия 100

Школьникам и студентам — 50

Детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно