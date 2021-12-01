01 дек 2021

Татарстанский Машиностроительный Форум

Татарстанский Машиностроительный Форум

Татарстанский Машиностроительный Форум состоится в Казани с 1 по 3 декабря 2021 года.

В рамках мероприятия пройдет 20-я международная специализированная выставка оборудования, приборов и инструментов для машиностроительной, металлообрабатывающей и сварочной отраслей промышленности «Машиностроение. Металлообработка. Сварка».

Ежегодно на выставке «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань» свою продукцию представляют более 200 компаний из различных стран мира и регионов России. Участники выставок «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и «TechnoСварка» — это отечественные и зарубежные производители, и поставщики металлообрабатывающего оборудования, инструмента, технологической оснастки, сварочного оборудования и материалов, средств измерения и автоматизации, комплектующих изделий.

Почему стоит посетить выставку:

  • Ознакомиться с новейшей продукцией и технологиями в отрасли металлообработка и машиностроение
  • Выбрать оборудование, сырье, технологии и услуги для развития и модернизации своего предприятия
  • Узнать о новых тенденциях на мероприятиях деловой программы,
  • Найти способы решения проблем, заимствовать опыт и свежие идеи (бенчмаркинг)
  • Повысить профессиональную квалификацию, благодаря посещению мероприятий
  • Найти надежных деловых партнеров — поставщиков оборудования, материалов и технических решений для предприятий отрасли и договориться о сотрудничестве на выгодных условиях
  • Увидеть оборудование в действии.

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