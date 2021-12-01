Татарстанский Машиностроительный Форум состоится в Казани с 1 по 3 декабря 2021 года.
В рамках мероприятия пройдет 20-я международная специализированная выставка оборудования, приборов и инструментов для машиностроительной, металлообрабатывающей и сварочной отраслей промышленности «Машиностроение. Металлообработка. Сварка».
Ежегодно на выставке «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань» свою продукцию представляют более 200 компаний из различных стран мира и регионов России. Участники выставок «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и «TechnoСварка» — это отечественные и зарубежные производители, и поставщики металлообрабатывающего оборудования, инструмента, технологической оснастки, сварочного оборудования и материалов, средств измерения и автоматизации, комплектующих изделий.
Почему стоит посетить выставку:
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